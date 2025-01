Mali: Do kraja godine prosečna plata 1.000 evra

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas za RTS da će danas biti završena isplata uvećanih penzija, kao i da će, s povećanjem plata koje kreće u javnom sektoru od 1. janura pa do Nove godine, prosečna zarada biti 1.000 evra.

– Lep trenutak je za naše penzionere danas. Kao što je predsednik Vučić obećao na današnji dan isplatićemo svim penzionerima, odnosno svi bi trebalo da dobiju na današnji dan jer plaćamo već nekoliko dana unazad. Dakle uvećane penzije za 10,9 odsto. To su penzije koje su uvećane od prvog decembra prošle godine. Dakle još jedno obećanje je ispunjeno dakle. Ovo je još jedno dvocifreno povećanje penzija. I prosečna penzija sa ovim povećanjem je 436 evra u Srbiji. To je duplo više nego 2012. kada je bila 202 evra i na dobrom smo putu da do decembra 2027. bude 650 evra – rekao je Mali na poččetku gostovanja.

Mali je podsetio na to koliko država brine o najstarijim građanima, kao i da je Srbija 2024. godinu završila kao druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi, kada je u pitanju BDP.

– Ogroman uspeh – rekao je Mali i dodao da je dobar deo tog uspeha i zbog povećanja životnog standarda građana Srbije, naglašavajući da se dobar deo naše ekonomske politike i zasniva na podizanju standarda građana Srbije.

Prema njegovim rečima, od 1. januara kreće sa povećanjem plata u javnom sektoru.

– Sa ovim povećanjem plata do Nove godine, kao što smo i obećali imaćemo prosečnu zaradu od 1.000 evra.

– I ono što je lepa vest, ekskluzivna vest: Mi smo prošlu godinu završili sa deficitom samo 2,2 odsto. Imali smo zu planu 2,7, ali smo vodili računa o svakom dinaru. Imamo i danas negde oko 500 milijardi na računu. Ekonomija nam je dobrom putu.

O sankcijama NIS-u

– Ovo jeste veliki problem za nas i izazov, ali nema predaje, kao što smo rešili druge izazove rešićemo i ovasj. Ima tu nedoumica u smislu rokova i strukture vlasništva. Čekamo zvaničan dokument da vidimo detalje, onda ćemo delovati brzo i efikasno. Formirali smo radne grupe juče na sednici vlade, sad samo treba da krenemo da radimo i rešavamo probleme, rekao je ministar finansija.

– Budžet to može da izdrži bez problema, imamo 500 milijardi dinara na računu u ovom trenutku“, istakao je Mali.

O kreditima za mlade

– Pozivam sve mlade da iskoriste ovu priliku, rekao je Mali govoreći o državnom projektu podrške osamostaljivanju mladih.

– Rešili smo pitanje problema ućešća, sa samo 1% učešća postajete vlasnik stana. Država subvencioniše kamate u prvih 5 godina, istakao je on.

– Od 1. marta krećemo sa primenom zakona koji će biti usvojen. Država će biti garant i subvencionisati kredite, nikad bolje prilike za kupovinu prvog stana, naglasio je Mali.

