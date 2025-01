ED PANČEVO: Isključenja struje za 8. januar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 8. januara, bez struje će biti potrošači u Kačarevu i Beloj Crkvi.

Kačarevo:

08:00 – 09:00 – Narodnog fronta od JNA do M. Tita.

09:30 – 11:30 – 4. oktobra od Prvomajske do R. Pavovića, Omladinska od Prvomajske do br. 75, M. Tita od 4. oktobra do Omladinske, Vojvođanska od 4. oktobra do Srbijanske.

12:00 – 14:00 – M. Tita parna strana od 4. oktobra do Srbijanske, R. Pavlovića od 4. oktobra do N. Fronta, Fiskulturna od Omladinske do N. Fronta, Srbijanska od M. Tita do R. Pavlovića, 4.oktobra od R. Pavlovića do Fiskulturne.

Bela Crkva:

08:00 – 12:00 – Partizanska od 1. oktobra do S. Munćana parna strana, Proleterska od J. Popovića do 1. oktobra parna strana, 1. oktobra od Proleterske i Partizanske do Karađorđeve i D. Brankova, Karađorđeva od J. Popovića do 1. oktobra.

(Pančevac)

Saobraćajka na Bavaništanskom putu: Autom sleteo s puta i udario u drvo, hitno prebačen u bolnicu

AMSS: Božićno jutro na putevima protiče mirno, od podneva intenzitet saobraćaja će se pojačati