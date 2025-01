PU PANČEVO: Praznici u našem gradu proslavljeni bez većih problema

Novogodišnji i Božićni praznici u Pančevu protekli su u slavlju i veselju i nije bilo većih incidenata ni remećenja javnog reda i mira.

Portparol PU Pančevo Željko Grujić kaže da su policajci bili prisutni na svim javnim mestima na kojima se okupljalo više ljudi, ali da je uglavnom proteklo sve u u najboljem redu:

– Pripadnici policijske uprave Pančevo preventivno su delovali u našem gradu, ali i u čitavom južnom Banatu i možemo da konstatujemo da nije bilo težiš krivičnih dela što nas raduje-kaže Grujić.

Na vozače je apelovano da vode računa tokom vožnje i da poštuju sve propise:

– Nije bilo većih problema ni u saobraćaju, mada su zbog klizavih kolovoza i magle tokom praznika bili otežani uslovi za upravljanje motornim vozilima. Nismo imali saobraćajne nezgode sa teže povređenim i poginulim licima, ali prilikom naših kontrola na frekventnim putnim pravcima otkrivali smo pojedince pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i njih smo procesuirali u skladu sa propisanim zakonom-kaže Grujić.

On je istakao i da u novoj godini pripadnici Policijske uprave žele da izgrade još veće poverenje sa svojim sugrađanima:

– Želimo da nam se obraćaju kad god imaju neki problem, jer nama je važna bezbednost svakog pojedinca. Akcenat ćemo staviti na borbu protiv svih negativnih dešavnaj u društvu pogotovu na one aktivnsoti koje utiču na decu i mlade, jer su oni najranjivija kategorija.Prioritet će nam biti i bezbednost dece na putu od kuće do škole i u samoj školi-zaključio je Željko Grujić.

(Pančevac/GJ)

