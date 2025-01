GRAD PANČEVO: Regresiran prevoz za 355 studenata

Komisija je predložila a gradonačelnik potpisao da u toku ove školske godine, to jest do kraja letnjeg semestra, 355 pančevačkih studenata dobije regresiran prevoz. Po broju studenata koji su ispunili uslove izračunato je da se od 2.130.000 dinara, koliko je u gradskom budžetu određeno za ovu namenu, može podeliti regres u visini od po 2.000 dinara.

Istu toliku sumu dobijali su studenti za plaćanje dela troškova mesečne autobuske karte i prošle školske godine. Novac se uplaćuje na poseban račun koji će za svakog studenta otvoriti gradski Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja a deo troškova prevoza će biti isplaćen retroaktivno od oktobra.

Takođe treba znati, da su studenti kojima je odobren regres dužni da i ubuduće do kraja letnjeg semestra prijave svaku izmenu uslova iz konkursa. To se odnosi na eventualnu promenu prebivališta, to jest na preseljenje iz Pančeva, kao i na dobijanje zaposlenja. Takođe, u uslovima je stajalo da studentkinja ili student moraju da budu i na budžetu i da ne stanuju u studentskom domu. Najviše promena ipak se dešava kada su u pitanju stipendije jer se rešenja za njih i dalje dobijaju pošto regres za prevoz ne mogu da dobijaju ni korisnici studentskih stipendija i kredita koje dodeljuju ministarstava, vlade Srbije i Vojvodine, pokrajinski organi uprave, lokalne samouprave, Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fond za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, kao i drugi fondovi.

Cene mesečnih karata „Pantransporta” za studente i učenike: Pančevo – Beograd: I kategorija 3.000, II kategorija 3.900 dinara

Zona 1 u gradskom i prigradskom prevozu: 2.000 dinara

Zona 2 u gradskom i prigradskom prevozu: I kategorija 2.375, II kategorija 2.968 dinara

Zona 3 u gradskom i prigradskom prevozu: I kategorija 2.375, II kategorija 2.968 dinara U I kategoriju spadaju učenici i studenti čiji su roditelji korisnici dečijeg dodatka i učenici i studenti iz porodice sa dvoje ili više dece koja se školuju i koriste usluge Pantransporta a u II kategoriji su svi ostali učenici i studenti koji ne ispunjavaju uslove iz prve kategorije. Cene mesečnih karata „Pantransporta” za zaposlene: Pančevo – Beograd: 8.340 dinara

Zona 1: 4.400 dinara

Zona 2: 7.040 dinara

Zona 3: 8.360 dinara

(Pančevac)

Pantransport: Red vožnje tokom školskog raspusta