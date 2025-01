Vučić o američkim sankcijama NIS-u: Reč je o sveobuhvatnom udaru na ruske kompanije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su američke sankcije NIS-u sveobuhvatan udar na ruske kompanije i kompanije povezane sa njima, među kojima je i NIS.

Predsednik Srbije rekao je da će Srbija reagovati odgovorno i ozbiljno i da neće žuriti sa donošenjem pogrešnih odluka. „Ne treba ni na koji način, baš kao što ni mi to nećemo da učinimo, da reagujemo panično. Reagovaćemo odgovorno, ozbiljno, umirujuće i nigde, iako ćemo da žurimo, jer znamo koliko su nam kratki rokovi, nećemo da hitamo sa donošenjem pogrešnih odluka. Mi ćemo tražiti od predstojeće administracije da razmotre ovu odluku još jedan put i da vidimo možemo li da dobijemo neke olakšavajuće okolnosti po pitanju ovih odluka koje su već donete“,0 rekao je Vučić.

“ Vlada Srbije prodala je NIS Gaspromu. Tadić i Koštunica su tada doneli odluku da tu industriju prepuste Ruskoj federaciji – naveo je Vučić.

– Nekoliko dana pred promenu vlasti SAD je uvela sankcije NIS-u. Srbija nije namera, tako kažu, niti samo NIS već je reč o sveobuhvatnom udaru na ruske kompanije.

Odluke su tek počeli da kače na svoje sajtove.

Istakao je da Srbija ničim nije doprinela da ovakve sankcije budu uvedene.

– Nismo se ni na koji način mešali u sukobe velikih. Nikome ni na senku nismo stali – naveo je Vučić i dodao da od građana ništa nije sakrivano.

Predsednik Srbije je objasnio:

– Reč je o veoma teškim sankcijama koje nalaze dva pravna osnova. Jedan iz 2014. jedan iz 2021. godine. Jedan iz odluke administracije Baraka Obame, jedan iz administracije Džoa Bajdena. Ovo su uradili da bi bilo nemoguće da se izvrdaju sankcije. Ukoliko bi Rusi želeli da prodaju svoj deo oni to više ne mogu da prodaju, nekoj saudijskoj kompaniji, katarskoj, emiratskoj, jer je ostavljen otvoren prostor, ta kompanija istog sekunda dolazi po njihove sankcije – naveo je Vućić i nastavio

– Šta se traži od nas? Nekoliko rokova do kojih smo došli i nekoliko zaključaka. Reč je o najtežim sankcijama koje pogađaju jednu kompaniju u Srbiji. Oni traže od nas potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS Novi Sad a.d. Čekaćemo da vidimo kakva će to tumačenja biti. Oni ne dozvoljavaju da bude 49% ili neki manji procenat ruskog kapitala, već potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS-a NIS će moći da nastavi samo redovno da posluje, a sa planom vlasničke transgformacije bismo morali da krenemo odmah. I on mora da bude odobren od strane OFAK-a i vlade Sjedinjenih Američkih Država. Najavili su u prinotifikaciji mogućnost konsultacija sa Republikom Srbijom, što ćemo mi sutra i da iskoristimo – dodao je Vučić.

On je istakao da za sve operacije postoji rok od samo 45 dana kalendarskih.

– Za sve operacije imaćemo 45 dana, zaključno sa 25. februarom. Do tada moramo da završimo sve sa Rusijom, imamo prostora do 15. marta jedino još finansijsku transkaciju da produžimo, ali i to mora da bude odobreno od Ministarstva finansija SAD – rekao je predsednik Srbije.

Predsednik je dodao da iako sada lica iz NIS-a nisu bili na listi sankcija, ali ostavljaju mogućnost da svako rusko lice stave na listu.

– Pogađaju preko 400 pravnih i fizičkih lica, ovo su najteže sankcije do sada, targetuje se kompletan ruski naftni sektor.

Predsednik je zaključio da će interesi Srbije biti zaštićeni po svaku cenu.

– Dragi su nama i Moskva i Vašington, svi su nam na svetu dragi. Ni protiv koga nemamo ništa. Ali nam je Srbija najmilija. Zaštitićemo interese Srbije po svaku cenu, građani nemaju razloga da brinu, neće biti nikakvih nestašica, i neće biti bilo kakve ekonomske katastrofe. Srbija hita u još više rada i pobeda, to što ćemo se suočiti sa velikim pritiscima i problemima ne znači da nećemo uspeti da ih savladamo. Poštovani građani uz vašu pomoć pobedićemo i ovog puta i Srbija će ove 2025. godine biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi – zaključio je Vučić.

Podsetimo, na nedavno održanoj sednici Vlade Srbije, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, konstantovano je da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije Naftnoj industrije Srbije, što će zemlju, kako je navedeno, dovesti u tešku situaciju.

„To neće stvoriti probleme samo u snabdevanju naftom već slede i problemi sa Rafinerijom i Petrohemijom i drugim našim gigantima što će direktno uticati na našu ekonomiju“, rekao je tada predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je RTS javio, Sjedinjene Američke Države saopštile su uvođenje sankcija Naftnoj industriji Srbije. Konkretne odluke poslate su državnom rukovodstvu Srbije. Amerikanci tvrde da sankcije „gađaju“ ceo sistem izvoz ruskih energenata, uključujući prodaju, transport i omogućavanje finansijskih transakcija.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija je dodala Naftnu industriju Srbije (NIS) na listu sankcija usmerenih protiv kompanije „Gaspromnjeft“ i Ruske Federacije.

Ključne sancije uvedene su ruskim kompanijama Gazprom njeft i Surgutnjeftgas, ali i ćerkama kompanijama u kojima ova dva energetska giganta imaju 50 odsto vlasništva, uključujući i firme koje se u ovom dokumentu ne pominju.

Objašnjavajući ovaj potez, američko ministarstvo finansija navelo je da je novi paket sankcija deo nastojanja G7 da smanji ruske prihode od prodaje energenata kojima Kremlj, kako tvrdi SAD, finansira rat u Ukrajini, što uključuje blokiranje poslovanja dve velike kompanije iz ove oblasti.

SAD preduzima odlučnu akciju protiv ključnih ruskih izvora finansiranja rata u Ukrajini, objasnila je američka ministarka finansija Dženet Jelen, navodeći da je novi paket sankcija usmeren protiv celokupnog sistema prodaje ruskih energenata, uključujući prodaju, transport i omogućavanje finansijskih transakcija.

Novim paketom sankcija, kojima se pridružila i Velika Britanija, obuhvaćena je i flota od 183 tankera koji, prema američkim tvrdnjama, pripadaju „tajnoj floti“ kojom se obavlja izvoz ruske i iranske nafte.

Sankcije su uvedene i protiv dva ruska osiguravajuća društva.

(Pančevac/RTS)

