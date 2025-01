Vučić: SAD traže potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS-a, za 45 dana mora sve da bude gotovo

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su sankcije koje su SAD uvele preduzeću Naftna industrija Srbije (NIS) najteže koje pogađaju jednu kompaniju u Srbiji, kao i da se od države traži potpuni izlazak ruskog interesa iz tog preduzeća u narednih 45 dana.

Vučić je dodao i da će se, prema nezvaničnim saznanjima, Velika Britanija najkasnije u ponedeljak pridružiti sankcijama koje su uvele SAD. „Najveći deo evropskih zemalja i evropskih kompanija ni na koji način neće želeti da rizikuju, jer su američke sankcije veoma, veoma teške i sa veoma ozbiljnim dejstvom protiv onih koji bi ih kršili“, kazao je Vučić.

„Čekaćemo da vidimo kakva će još tumačenja biti, ali prema onome što smo videli, to je uklanjanje, a ne umanjivanje – ne dozvoljavaju da bude 49 odsto ili manje ruskog kapitala, već potpuni izlazak ruskog interesa iz NIS-a“, rekao je Vučić u obraćanju građanima nakon što je potvrdio da su uvedene sankcije NIS.

Kazao je da će NIS u narednih 45 dana moći da nastavi da posluje samo redovno, a da Srbija za sve operacije, uključujući i plan vlasničke transformacije koji mora da odobri vlada SAD, ima 45 kalendarskih dana, zaključno sa 25. februarom.

„Do tada, mi ne samo da moramo da završimo potpisivanje bilo kakvog dogovora ili ugovora sa ruskom stranom, već sve mora da bude gotovo. Jedino eventualno finansijska transakcija može da bude produžena još 15 dana, do 12. marta, ali i tu finansijsku transakciju mora da odobri OFAC, odeljenje u okviru ministarstva finansija vlade SAD“, kazao je Vučić.

Istekom tog perioda za, kako je pročitao Vučić iz američkog dokumenta o sankcijama, „kontrolisani izlazak svih ruskih povezanih lica iz NIS-a“, od 45 dana, nastupaju sankcije u potpunosti.

„Jedino će biti moguće da se izvrši preostalo plaćanje eventualne kupoprodajne cene, bilo kog udela. Tokom tog perioda moguće je održati samo postojeće ugovore i redovno poslovanje“, dodao je on.

Naveo je da je reč o veoma teškim sankcijama koje nalaze dva pravna osnova – odluka iz 2014. i 2021. godine, iz administracija Baraka Obame i Džoa Bajdena.

„To su uradili zbog toga da bi bilo nemoguće da se izvrdaju sankcije (…) Ukoliko bi Rusi želeli da prodaju svojih 50 plus šest odsto i Gaspromnjefta i Gasproma, oni više ne mogu to nikome da prodaju, nekoj saudijskoj kompaniji, katarskoj, emiratskoj, bilo kojoj na svetu. Više to ne mogu da učine, jer ta kompanija, oni (SAD) su ostavili otvoren prostor, dolazi pod njihove sankcije“, rekao je predsednik Srbije.

Naglasio je da Srbija nije neprijateljska zemlja Rusiji i da ne želi nikakvo nasilno preuzimanje tuže imovine, najavljujući da očekuje razgovore sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i sa Amerikancima i Kinezima.

Predsednik je građanima poručio da ni na koji način ne treba da reaguju panično, kao i da to neće učiniti ni sama država.“Nigde, iako ćemo da žurimo jer znamo koliko su nam kratki rokovi, nećemo da hitamo sa donošenjem pogrešnih odluka“, rekao je Vučić.

Dodao je da će od predstojeće američke administracije tražiti da razmotri tu odluku, odnosno da se vidi da li Srbija može da dobije neke olakšavajuće okolnosti.

Vučić je kazao i da su Srbiji dragi i Moskva i Vašington, da nema ništa protiv bilo koga, ali da će interese države „zaštititi po svaku cenu“.

„Neće biti nikakvih nestašica i neće biti nikakve ekonomske katastrofe. To što ćemo se suočiti sa velikim pritiscima i problemima, ne znači da nećemo uspeti da ih savladamo. Pobedićemo i ovog puta i Srbija će 2025. godine biti najbrže rastuća ekonomija u Evropi“, rekao je Vučić.

