Vučić: Direktan let za Šangaj ogromna stvar

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je uspostavljanje direktog leta za Šangaj „ogromna stvar“ za Srbiju i istakao da je 2024. godine našu zemlju posetilo 147.000 turista iz Kine.

„Imamo 82 odsto stopu rasta u broju turista u odnosu na prethodnu godinu, a 147.000 turista iz Kine je posetilo Srbiju 2024. godine. Računajte gotovo tri noći, videćete da oko 1.200 ljudi svakog dana iz Kine noći u Srbiji“, rekao je Vučić na zvaničnom ispraćaju prvog direktnog leta nacionalne avio-kompanije „Er Srbija“ za Šangaj.

On je istakao da je to „veliki uticaj na bruto domaći proizvod Srbije, na naše ugostiteljstvo i za naše hotelijere“.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Vučić je rekao da je Srbija sa Kinom 2024. godine „imala trgovinsku razmenu od gotovo sedam milijardi dolara, što je ubedljivo drugo mesto i polako se približava prvom mestu, koje je uvek do sada držala Nemačka“.

„Kina je zemlja od ogromnog značaja za nas i mi ćemo sve naše timove i sve naše ekipe i od mojih savetnika i od ljudi iz Razvojne agencije i svih drugih slati u Kinu, u Aziju. To je za nas od ključnog značaja. Kina nam je bila 34 odsto investitor u 2024. godini u kojoj smo sa gotovo 5,2 milijarde oborili sve rekorde stranih direktnih investicija“, rekao je Vučić.

On je poručio da „narod u Srbiji ne treba da brine“ kada su u pitanju „neke sankcije“.

„Naći ćemo najbolja rešenja. Čuvaćemo svoja prijateljstva, a Srbija će ići napred da pobeđuje, njene kompanije da budu sve uspešnije, a srpska ekonomija biće najbrže rastuća u celoj Evropi u 2025. godini“, kazao je Vučić.

Istakao je da Er Srbija drugu, treću godinu zaredom donosi profit Srbiji.

„Što se tiče profita koji su ostvarili, mislim da je 702 miliona evra“, naveo je predsednik Srbije.

Generalni direktor „Er Srbije“ Jirži Marek rekao je da je ovo značajan dan za Srbiju.

On je naveo da će srpska nacionalna avio – kompanija do Šangaja saobraćati dva puta nedeljno i omogućavajući putnicima iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana brže i udobnije putovanje do Kine, a kineskim turistima lakši dolazak u Srbiju i druge gradove širom Evrope.

Marek je rekao da će na večerašnjem letu za Šangaj biti više od 100 mladih, koji učestvuju u programu studentske razmene Srbije i Kine.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming rekao je da je današnji događaj „važan korak“ za Srbiju i Kinu.

„Današnji događaj je korak i za Kinu i za Srbiju da prodube saradnju u oblasti ekonomije“, istakao je on.

Li Ming je rekao da očekuje da će više kineskih turista i investitora doći u Srbiju.

Kako je najavila „Er Srbija“, direktni letove između Beograda i Šangaja obavljaće se dva puta nedeljno iz Beograda, utorkom i subotom, dok će letovi iz Šangaja biti sredom i nedeljom.

(Fonet)