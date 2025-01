MOMOVA LEDENA ČORBA IZLEČILA MNOGE: Ovog čoveka smatraju čudotvorcem kad je u pitanju narodna medicina

Beograd – Iako se medicina nezaustavljivo razvija, naš narod još uvek i te kako veruje narodnim načinima lečenja, a posebnu pažnju posvećuju travarima. Jedan od onih, za kog kažu da već dugo godina unazad uz pomoć trava i takozvane posebne „ledene čorbe“ leči ljude jeste i Momčilo Momo Deljanin.

Ovaj travar nije želeo mnogo da priča o sebi, već je želeo da to urade drugi. Snežana Popović iz sela Trešnjetine kod Lazarevca kaže da je čak i jedan oblik kancera izlečila upravo kod njega.

– Meni je lično Moma mnogo pomogao, imala sam opaku bolest na glavi. Koliko sam shvatila on ima posebne trave koje pušta da odleže u jabukovom sirćetu i onda tom smesom maže čitavo telo. Ono mesto gde imate problem, kao što sam ja imala na glavi reaguje na to. Terapija traje dok vam to potpuno ne iščezne. Ja sam kod Moma otišla u jako teškom stanju, jedva sam hodala i gubila sam vid i on je zaista učinio čudo. Sa mnom su na terapije kod Mome dolazili čak i lekari, kaže za RINU Snežana.

Dug je spisak onih koji se kunu u travara Moma i dižu ga u nebesa. Snežaninu priču potvrđuje i mladi Srđan Jazić iz Vojvodine.

– Dugo godina sam se mučio sa povredom kičme, obišao sam sve lekare ali pomoći konkretne nije bilo sve dok nisam došao kod Moma. On vas namaže svojom „ledenom čorbom“, gde imate problem tu počne koža da reaguje. Neposredno posle terapije imate fleke, ali sve to brzo prođe, rekao je Srđan.

Moma se pre nekoliko godina čak našao i na stubu progona zbog svoje narodne medicine, ali sa tim progonom se uspešno izborio. Nije mogao da odbije veliki broj ljudi koji su tražili njegovu pomoć i nastavio je da radi.

– Biljke mahom skupljam na Staroj planini, Rtnju i Paštroviku. Najbolje je da se skupljaju kad u sebi imaju najviše ulja kad su u cvatu. U prirodi ima milion biljaka, samo je potrebno pametno ih iskoristiti. Drago mi je kad pomognem ljudima, kad već mogu. To me čini zaista srećnim. Mogao sam da čujem svašta o sebi, kako želim na tuđoj muci da zarađujem i slično, ali pare meni nisu najvažnije. Dugo godina ja nisam ni imao tarifu, već je bilo ko koliko da, kaže ovaj samouki travar dok pokazuje u svom telefonu na stotine slika izlečenih rana.

Momovi čudesni podvizi ostaće zauvek upamćeni, jer mu je spisatelj Radivoje Petrović posvetio veliki broj pesama u svojoj knjizi, a za svaku ovaj umetnik kaže da je istinita.

(Pančevac/RINA)

