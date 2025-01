Bajatović o američkim sankcijama NIS-u: Rusija neće ostaviti Srbiju bez gasa!

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da je po pitanju američkih sankcija NIS-u ključan razgovor srpskog i ruskog predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, ali da prvo Srbija treba da razgovara sa SAD, „kako bismo saznali šta konkretno Amerikanci traže„.

Srbija ima dovoljno novca za kupovinu udela u NIS-u, ali je ukazao na to da još nije poznato šta Vašington traži.

– Mi ne znamo šta će da traže Amerikanci. Da li je to 49 odsto, pa će biti dovoljno, da li je to da bude ispod jedne trećine pa da Rusi nemaju blokirajući paket, ili je to 100 odsto, što su nam javno sugerisali, jer to je najveća zona bezbednosti za Srbiju – rekao je Bajatović.

On je istakao da će, ako se bude nešto menjalo u okviru upravljanja NIS-om ili strukture vlasništva, to sigurno preći na državu Srbiju.

Govoreći o dolasku administracije novoizabranog predsednika DAS Donalda Trampa i mogućnosti da ona ukloni sankcije, Bajatović je rekao da delistiranje može da se izvrši i bez odobrenja Kongresa, ukoliko procene da je Srbija dovoljno uradila.

– Prema tome, neće nam u američkom Kongresu trebati dvotrećinska većina, po mom shvatanju stvari, ili čak i većina. Ovo je političko pitanje, prema tome iza njega mora da stoji i politički dogovor – ocenio je direktor „Srbijagasa“.

Na pitanje da li će te sankcije otežati pregovaračku poziciju Srbije sa Rusijom oko gasnog aranžmana, Bajatović je rekao da Rusija neće ostaviti Srbiju bez gasa.

– Dobro je ovo što je Vučić preko privatnih veza pozvao predsednika Azerbejdžana, pa imamo i dalje količine (gasa), to je diversifikacija, sigurnost, ali ja moram da vam kažem, u narednih godinama neće biti rešenja za gasnu jednačinu za jugoistočnu Evropu – rekao je Bajatović.

On je naveo da je Srbija gasnim aranžmanom sa Rusijom, odnosno sa Gaspromom, uštedela mnogo novca, ali da želi taj ugovor da održi ne samo zbog cene u novom ugovoru, nego zbog toga što ima izrazito neravnomernu potrošnju i nema dovoljno veliko sladište.

(24sedam)

