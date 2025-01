ED PANČEVO: Isključenja struje za 15. januar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 15. januara, bez struje će biti potrošači u Pančevu.

08:30 – 10:00 – Sinđelićeva od M. Pijade do B. Jovanović, S. Miletića od Sinđelićeve do S. Save, S. Miletića parna strana od Ružine do Sinđelićeve i Samački hotel.

10:30 – 12:00 – Sinđelićeva od I. Kurjačkog do M. Pijade, M. Pijade od Sinđelićeve do Ružine, S. Jovanović od Sinđelićeve do M. Pijade.

(Pančevac)

