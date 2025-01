Beogradska berza obustavila trgovanje akcijama NIS-a: Odluka na snazi do 28. JANUARA

Izvršni direktor Beogradske berze Lazo Ostojić doneo je odluku 14. januara o privremenoj obustavi trgovanja akcijama Naftne industrije Srbije (NIS) koja odmah stupa na snagu i važi do 28. januara 2025. godine, objavljeno je na zvaničnoj internet stranici berze, prenosi Bloomberg Adria.

Izvršni direktor Beogradske berze doneo je tu odluku u skladu sa odredbama člana 132, stav 1. Zakona o tržištu kapitala, kao i Statutom i Pravilima poslovanja Beogradske berze.

Takođe, utvrđuje se mirovanje naloga za trgovanje akcijama do dana prestanka privremene obustave trgovanja.

Ova odluka stupa na snagu i postaje izvršna po završetku berzanskog sastanka organizovanog na dan donošenja odluke.

Kako je navedeno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD (U.S. Department of Treasury) objavila je 10. 01.2025. godine na svojoj SDN List.

(Specially Designated Nationals and Blocked Persons list – SDN List) da je u sklopu mera koje OFAC preduzima, u skladu sa Odeljkom 11 Izvršne naredbe 14024 od 15.04.2021. godine, a vezano za energetski sektor privrede Ruske Federacije, NIS a.d. uvrstila to privredno društvo na SDN List.

Na taj način, kako je navedeno, prema tom privrednom društvu uvedene su sankcije koje bi mogle da utiču na poslovanje tog društva, kao i na cenu akcija čiji je izdavalac to društvo, a koje su uključene u trgovanje na regulisanom tržištu u segmentu listinga Beogradske berze.