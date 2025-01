Dr Kovačević: Nabavili smo dosta aparata i to diže kvalitet pružanja usluga

U Opštoj bolnici tokom prošle godine nabavljen je veliki broj savremenih aparata koji poboljšava kvalitet pružanja usluga našim sugrađanima, istakla je PR Opšte bolnice dr Slađana Kovačević i dodala da se sa specijalizacija vratio veliki broj lekara koji će raditi .

Zahvaljući pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Opšta bolnica Pančevo prošle godine dobila je oko 110 miliona dinara za obnavljanje opreme koja će omogućati pruženje pacijentima kvalitetniju uslugu. Ono što je još važnije da i pored lekara koji su zasluženo otišli u penziju, sada ima mladih kolega koji će da ih zamene tako da će naši sugrađani i dalje usluge lekara spacijalista dobijati kao i ranijih godina.

– Nabavili smo dosta aparata i to diže kvalitet pružanja usluga našim sugrađanima. Mogu da izdvojim dexu koja meri gustinu kostiju, imamo novu doktorku reumatologa koja uveliko radi. Dobili smo dve doktorke koje su endokrinolozi. Pored aparata kao što je mnitoring za praćenje pacijenta sa moždanim udarom. Za koronarnu jedinicu monitoring za svakog pacijenta, novi ultrazvuk za odeljenje radiologije, holtere za kardiologiju, za radiologiju softversku podršku gde čuvamo i skeniramo sve podatke. Ginekologija dobila laparaskopski stub za laparskopske operacije, ortopedija dobila isnstrumente, kao i ortopteski sto .To je jako važno, kvalitetno i skupo, naše kolege će krenuti to da primenjuju, neko pre, neko kasnije, jer treba vremena da se obuče, kaže dr Kovačević.

Aparati omogućavaju bolju rezoluciju i mogućnost da lekari lakše otkriju promene i postave dijagnozu i samim tim je i lečenje pacijenta bolje. Nažalost veliki broj sugrađana je bolesniji pa je pritisak pacijenta iz Južnog banata često veliki. Hitni slučajevi budu pregledani odmah sa pregledima lekara specijalista, a pacijenti koji dolaze na kontrole zakazuju preglede i u okviru jednog meseca budu pregledani od lekara specijalista i subspecijalista. Nažalost broj pacijenta sa koronarnim bolestima u najvećem broju traže pregled interniste i kardiologa gde su i najveće gužve.

(Pančevac/RTV Pančevo)

