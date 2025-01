PREDSEDNIK SRBIJE O PRETNJAMA SMRĆU Vučić: Na ubistvo pozivaju oni koji nemaju hrabrosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras na TV Hepi, govoreći o pretnjama smrću koje svakodnevno dobija od opozicije, da tu ima nekoliko ozbiljnih stvari i nekoliko pomalo komičnih stvari.

„Komično izgleda kada na ubistvo i likvidaciju pozivaju oni koji nemaju nimalo hrabrosti, počevši od Miloša Jovanovića. Nedvosmisleni pozivi na nasilno rušenje poretka. Ali dobro, bitno je da do poslednjeg trenutka budemo tolerantni. Potrebno je opisati jedan širi kontekst. Njegova izjava je u stvari još pokvarenija, a reći ću vam da je netačno preneta, zato što u nastavku on kaže, ali to nije moja opcija. Time je želeo da se pravno zaštiti i da kaže „e, nisam ja taj, ali sam pozvao sve druge da to urade“, pošto to postoji kao opcija. Što mnogi ljudi tumače kao slabost, nije slabost. Morate da čuvate demokratiju, da se borite za demokratiju, da puštate razne neodgovorne ljude, razne neozbiljne ljude, da izgovaraju svašta. I to što se juče na RTS-u dogodilo, ispred RTS-a dogodilo, i na RTS-u, verovatno, pošto im oni prenose, prenosi im i ćutanje, da ne verujete. Sad kao, mnogo važno je to ćutimo pa ili izviždimo nešto, pa i to moramo da prenosimo. Kad dođe do straha kod urednika i ljudi i kad moraju i gluposti da objavljuju da bi se nekom dodvorili“, rekao je Vučić govoreći o protestima ispred RTS. „Šta je to što se sad događa? Oni pokušavaju da temu mog ubistva u potpunosti legalizuju“.

„Posebno mi je sumnjivo da se taj romski mladić brani ćutanjem, iako je reč o narkomanskom zavisniku“, rekao je Vučić govoreći o vozaču koji je tokom protesta oborio devojku S. P. „Ko je radio i čistio pojedine firme i firme nekih poznatih ljudi sve vreme. Znači on je profesionalan… U jednom trenutku, verujem da će neko morati nešto da kaže. Ne želim da verujem da je angažovan, ali nijednu ne opciju ne odbacujem sasvim“.

Vučić je pokazao uspehe koje je Srbija postigla za samo nekoliko godina.

Pokazao je razlike u BDP između 2012 i 2024, godine kao i projektovani BDP za 2025. godinu (35,1 milijardu za 2012. i 88 projetkovanih za 2025). Pokazao je i da imamo pola miliona više zaposlenih, potom i razliku u prosečnoj zaradi i penziji, roditeljskom dodatku, poljoprivrednom budžetu, izvoz IKT usluga.

„Mnogo dobrih razloga da me ubiju“.

(TV Happy/Ćirilica)

