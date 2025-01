OVO JE RASPORED ZA BOGOJAVLJENJE: MZ Gornji Grad pozvala građane da prisustvuju vatrometu u ponoć

Mesna zajednica Gornji Grad pozvala je sugrađane da, u ponoć, 18. na 19. januar, prisustvuju velikom vatrometu, uoči tradicionalne manifestacije plivanje za časni krst – Bogajovaljenje.

– Skup u porti „Preobraženjskog hrama“ uoči paljenja vatrometa biće u 23:45 časova. Sam čin plivanja održaće se 19. januara, sa početkom od 12 časova. Tom prilikom vas molimo da, najkasnije do 11.45, budete u prostorijama udruženja „Marko Kulić“, koje se nalaze na Tamiškom keju kod kupališta. Takođe vas obaveštavamo da će Krst časni nositi oko 90 konjanika i četiri zaprege. Prijavljen broj plivača je 130, ali tačan broj ćemo imati posle današnjeg lekarskog pregleda, saopštio je predsednik MZ Gornji Grad Branislav Gligorić.

Ovo je maršuta kretanja, za one koji žele da isprate konjanike kroz Margitu i Centar grada:

Skup: 09:30, raskrsnica ulica Ive Kurjačkog i ul. Sinđelićeve

Polazak: 09:45, Sinđelićevom ulicom kroz Mihajla Pupina do Dimitrija Tucovića, odredište Preobraženjski hram, zastoj oko 10 minuta.

DimitrijaTucovića do Vojvode Radomira Putnika, pa kroz Cara Dušana do ulice 6. Oktobar, do spomenika Stavana Šupljikca. Zadržavanje 15 minuta.

Povratak: Ulica 6. Oktobar do Cara Dušana, pa kroz Svetog Save do Mihajla Pupina, pa do Dimitrija Tucovića, do Preobraženjskog Hrama. Ulaze sveštenici u kočije i nastavlja se do Braće Jovanovića, do Tamiškog keja, gde se završava maršuta.

Organizatori događaja su Srpska pravoslavna crkva, MZ Gornji Grad, Sportsko udruženje „Srpska Sparta“, Konjički klub „Pančevac 1926“, Turistička organizacija Pančevo i Grad Pančevo.

