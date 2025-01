Oblačno i hladno, temperatura do 2 stepena

Najniža temperatura kretaće se od -9 do jednog stepena ispod nule

Iznad većeg dela Srbije biće oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, dok će pretežno sunčano i toplije biti na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Duvaće slab i promenljiv vetar, na istoku Srbije umeren do jak zapadni.

Najniža temperatura kretaće se od -9 do jednog stepena ispod nule, a najviša u većini mesta od -1 do 2 stepena, dok će u oblastima sa dužim sunčanim intervalima, uključujući i planinske predele, biti i do 10 stepeni.

U Beogradu se očekuje oblačno, tmurno i hladno, vetar slab i promenljiv, sa najnižom temperaturom od oko minus 3 stepena, dok će najviša dnevna biti oko nule.

Reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje Većina hroničnih bolesnika može očekivati uobičajene tegobe. Dodatni oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Povećana pažnja u saobraćaju je neophodna.

Prognoza za naredne dane

Što se tiče izgleda vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 26. januara, u ponedeljak u nizijama, po kotlinama i dolinama reka ujutro će biti oblačno, tmurno, ponegde i maglovito.

U utorak i sredu biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa slabom susnežicom i snegom, dok se u nižim predelima očekuje postepeni porast dnevnih temperatura.

Od četvrtka će biti umereno do potpuno oblačno uz dalji porast temperature, a kiša se ponegde očekuje u petak i subotu.

(Pančevac/RTS)

