Osetno hladnije, malo do umereno oblačno i suvo vreme

Jutarnja temperatura od -5 do 1, a najviša dnevna u većini mesta od 1 do 5 stepeni

Danas se slab sneg očekuje samo u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. U ostalim predelima suvo, u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji i sa sunčanim periodima. Ujutru će se temperatura spustiti do -5. Tokom dana u većini mesta od 1 do 5, samo u Negotinskoj Krajini oko 8 stepeni. U Beogradu suvo sa sunčanim periodima, uz najviše 4 stepena.

Osetno hladnije. U Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Iznad ostalog dela zemlje pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do 1, a najviša dnevna u većini mesta od 1 do 5 stepeni, a samo u Negotinskoj Krajini oko 8 stepeni.

Nedelja: Pretežno oblačno i hladno. U severnoj i centralnoj Srbiji suvo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku sneg uz stvaranje / povećanje visine snežnog pokrivača, a više padavina očekuje se na Kosovu i Metohiji, u Jabliničkom i Pčinjskom okrugu, gde se očekuje od 10 do 25 cm novog snega, lokalno i više. Severozapadni vetar u pojačanju, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša od 0 do 5 stepeni.

Biometeorološka situacija neće pogodovati većini hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim, srčanim i psihičkim bolesnicima. Reumatski i bolovi u mišićima su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana opreznost.