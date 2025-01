BANJALUKA SLAVI: Viktor Rogan potpisao ugovor sa FK Borcem

Viktor Rogan je novi prvotimac banjalučkog Borca. On će pojačati konkurenciju u zadnjoj liniji tima, a kaže da je spreman za novi izazov u svojoj karijeri.

– Prezadovoljan sam što sam stigao u klub sa velikom tradicijom koji ima najviše moguće ciljeve. Odradio sam prvi trening i sada mi predstoji naporan rad da se nametnem stručnom štabu. Saigrači su me lepo prihvatili i radujem se novim izazovima. Dobro sam upoznat sa svim ciljevima koje klub ima. Ekipa je imala fenomenalnu polusezonu i nadam se da ćemo nastaviti u istom ritmu. Želimo da osvojimo „duplu krunu“ i da u Konferencijskoj ligi odemo što dalje – rekao je Rogan, koji je prošao i kroz sve omladinske selekcije reprezentacije Srbije.

Rogan ima zadatak da zameni Marka Vukčevića sa kojim je postignut dogovor o sporazumnom raskidu saradnje. – Želim da se, u ime našeg kluba, zahvalim Marku Vukčeviću na igračkom doprinosu tokom jesenjeg dela sezone. Želim mu puno sreće u nastavku karijere. Ekspresno smo reagovali. U klub su stigli Luka Zorić i Viktor Rogan, a ranije još i Amer Hiroš, od kojih očekujemo da donesu novu energiju i da nam pomognu da ostvarimo sve zacrtane ciljeve. Na njima je sada da se dobrim radom nametnu stručnom štabu – istakao je Oliver Јandrić, sportski direktor Borca.

Banjalučki klub priveo je kraju uvodni deo priprema, a sutra se seli u Antaliju u kojoj će „crveno plavi“ boraviti do 6. februara.

Inače. Viktor Rogan je dete Čukaričkog, momak koji je na Banovom brdu još od 2018. godine, prošao je najpre staž u kadetskoj, pa omladinskoj selekciji belo-crnih, a za prvi tim debitovao je maja 2021. godine, u pobedi protiv Radnika iz SurdSurdul

Od tada, Rogan je odigrao 82 utakmice za Čukarički, tri puta je bio strelac. U međuvremenu, nosio je dres svih mlađih reprezentativnih kategorija Srbije, na kraju i mlade reprezentacije.

– Izašli smo u susret Viktoru, koji je već dugo u Čukaričkom. Zaslužio je to svojim odnosom prema klubu. Tražio je veću minutažu, nismo to mogli da mu garantujemo, ipak je došao i novi trener, pitanje je bilo koliko bi igrao. Stigla je ponuda Borca iz Banjaluke, kluba koji je igrao odlično prošle jeseni, između ostalog i u Ligi konferenciji. Verujem da će tamo imati više prostora i da će to iskoristiti na najbolji mogući način. Viktoru želim svu sreću u Borcu i u nastavku karijere – kazao je sportski direktor Brđana Vladimir Matijašević.

Rogan je najpre iskoristio priliku da se zahvali svom sada već bivšem klubu.

– Čukarički je bio i ostaće moj klub. Na Banovom brdu sam ostvario debi u seniorskom fudbalu, stekao sam mnogo poznanstava, prijateljstava za čitav život. Došao sam u klub kao kadet, a odigrao sam čak 82 utakmice za prvi tim. Zahvalio bih se najpre direktorima kluba, koji su mi izašli u susret, svim trenerima, saigračima, zaposlenima i poželeo im sreću u nastavku sezone, da ostvare svoje ciljeve i plasiraju se u evropska takmičenja. Takođe, radujem se dolasku u Borac, klub koji je sa velikim uspehom igrao u Evropi, izborio je i plasman u nokaut fazu Lige konferencije, a ima i najveće ambicije u Premijer ligi Bosne i Hercegovine – kazao je Rogan.

Viktor Rogan je sa aktuelnim šampionom BiH je potpisao ugovor do juna 2027. godine.

(RTRS/Srbijasport/S.L)