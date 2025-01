Gerontološki centar Pančevo: Poseta korisnicima u određeno vreme i samo sa zaštitnim maskama

Gerontološki centar u Pančevu obaveštava sve koji nameravaju da dođu u posetu korisnicima da to mogu samo u određeno vreme i moraju da nose zaštitne maske.

Posete korisnicima Gerontološkog centra do daljeg su:

pre podne od 11 do 12 sati i posle podne od 18 do 19 sati.

Ova odluka donesena je imajući u vidu trenutnu lošu epidemiološku situaciju u gradu i Južnobanatskom okrugu, a uz konsultacije i preporuku epidemiologa ZZJZ Pančevo, navode iz Centra.

