Pantransport: Ovo su izmene linija za 25. januar

PANČEVO – Pantransport Pančevo obaveštava građane da će doći do izmena trase saobraćanja skoro svih linija u subotu, 25. januara, zbog najave zatvaranja pojedinih gradskih saobraćajnica.

Linija 2 Kotež 1 – Dolovo: sa Koteža 1 redovnom trasom ulicom Svetog Save do ulice Moše Pijade, zatim ulevo u Moše Pijade, potom udesno u Stevana Šupljikca, zatim udesno u ulicu Oslobođenja, a od ulice Miloša Trebinjca redovnom trasom do Dolova. Ista trasa predviđena je i za povratak. Neće se koristiti stajališta: u Moše Pijade u blizini vodne zajednice, kod gradske uprave, kod robne kuće i kod zavoda za zapošljavanje.

Linija 3 Jabuka – Stari Tamiš: iz Jabuke redovnom trasom ulicom Svetog Save do ulice Moše Pijade, zatim ulevo u Moše Pijade, potom udesno u Stevana Šupljikca, zatim udesno u ulicu Oslobođenja, a od ulice Miloša Trebinjca redovnom trasom do Starog Tamiša. Ista trasa predviđena je i za povratak. Neće se koristiti stajališta: u Moše Pijade u blizini vodne zajednice, kod gradske uprave, kod robne kuće i kod zavoda za zapošljavanje.

Linija 4 Robna kuća – Minel: sa Minela redovnom trasom ulicom Lava Tolstoja do kružnog toka kod pijace, okretanje u kružnom toku i povratak ka Minelu. Početno i završno stajalište biće kod pijace. Neće se koristiti stajališta: kod „Snežane”, kod robne kuće i kod zavoda za zapošljavanje.

Linija 6 Robna kuća – Vojlovica – RNP: iz Vojlovice/RNP redovnom trasom ulicama Kneza Miloša Obrenovića, Miloša Trebinjca i Oslobođenja do kružnog toka kod pijace, potom sledi okretanje u kružnom toku i povratak ulicama Oslobođenja, Miloša Trebinjca i Kneza Miloša Obrenovića do stajališta „Bolnica“. Početno i završno stajalište biće kod bolnice. Neće se koristiti stajališta: kod „Snežane“, kod robne kuće i kod zavoda za zapošljavanje.

Linija 14 Kotež 2 – Omoljica: sa Koteža 2 redovnom trasom ulicom Stevana Šupljikca do ulice Moše Pijade, zatim udesno u Moše Pijade, potom okretanje u kružnom toku kod „Lidla“ povratak ulicom Moše Pijade, zatim udesno u Stevana Šupljikca, odakle udesno u Braće Jovanovića pa na kružni tok na Kotežu 1, nastavak ulicom Braće Jovanovića do Radničke gde je predviđeno skretanje ulevo, potom udesno u ulicu Oslobođenja, a od ulice Miloša Trebinjca udesno u 6. Oktobra, potom ulicom Žarka Fogaraša do ulice Žarka Zrenjanina, odakle se nastavlja saobraćanje redovnom trasom do Omoljice. Ista trasa predviđena je i za povratak. Neće se koristiti stajališta: u Moše Pijade u blizini Ružine ulice, oba stajališta duž ulice Svetog Save, kod „Snežane“, kod zavoda za zapošljavanje i kod robne kuće u smeru iz Omoljice.

Linije 24 Pančevo AS – Kačarevo, Pančevo AS – Opovo i Pančevo AS – Padina: iz Kačareva/Opova/Padine redovnom trasom ulicom Svetog Save do ulice Moše Pijade, zatim ulevo u Moše Pijade, potom udesno u Stevana Šupljikca, zatim udesno u ulicu Oslobođenja odakle će se saobraćati direktno do autobuske stanice u Pančevu. Ista trasa predviđena je i za odlazak za Kačarevo/Opovo/Padinu. Neće se koristiti stajališta: u Moše Pijade u blizini vodne zajednice, kod gradske uprave, kod robne kuće i kod zavoda za zapošljavanje.

Linije 25 Pančevo AS – B.Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo: sa perona AS ulicom Oslobođenja, a od ulice Miloša Trebinjca skretanje udesno u 6. Oktobra, potom ulicom Žarka Fogaraša do ulice Žarka Zrenjanina, odakle se nastavlja saobraćanje redovnom trasom do B.Brestovca/Ivanova. Ista trasa predviđena je i za povratak. Neće se koristiti stajališta: kod „Snežane“, kod zavoda za zapošljavanje i kod robne kuće u smeru iz B.Brestovca/Ivanova.

Linija Vančevo DS – Beograd Dunav/BAS: sa perona AS ulicom Oslobođenja, potom kroz ulice Stevana Šupljikca i Moše Pijade do hotela odakle se

saobraćanje nastavlja redovnom trasom ka Beogradu. Ista trasa predviđena je i za povratak. Neće se koristiti stajališta: u ulici Svetog Save.

Pantransport: Autobusi saobraćaju po redovnom redu vožnje