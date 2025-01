KADA NE TREBA ŠTEDETI: Zdrav dušek – zdrav san!

Odabir pravog dušeka je ključan za zdrav i miran san. Zato na njemu ne treba štedeti. Ako kupujete novi dušek, trebalo bi da ga isprobate najmanje pet minuta i da testirate različite položaje za spavanje. Takođe se uverite da imate pravo da zamenite dušek ako je potrebno. Kada je u pitanju veličina, pravilo je da dušek uvek treba da bude 20 centimetara duži od osobe koja na njemu leži. Za parove je potrebna širina od 180, a za samce u krevetu 100 centimetara. Visina treba da bude najmanje 20 centimetara kako bi kukovi i ramena dovoljno duboko utonuli.

U zavisnosti od vaše građe trebalo bi da birate i zone za potporu jer će one obezbediti da telo optimalno leži tokom spavanja i da bude rasterećeno. Bitno je da bude i elastičan da bi mogao da se prilagodi različitim krivinama tela. Iako se često reklamira „tačkasta” elastičnost, takvi dušeci nisu pogodni za one koji spavaju na boku. Treba znati da se klasifikacija tvrdoće dušeka može razlikovati od proizvođača do proizvođača pošto tu ne postoje standardi. Izbor zavisi od vaših ličnih preferencija, ali i od težine, visine ili fizičkih problema koje imate. Dva pojedinačna dušeka u bračnom krevetu često su bolja od jednog, posebno za parove različite težine ili visine.

Mekani dušek sprečava pokretljivost tokom spavanja, ali fleksibilna površina (čak i s tvrdim jezgrom) preporučljiva je za ljude s manje telesne masti jer se bolje uklapa oko tela. S druge strane, pretvrdi dušeci su neprikladni za položaj spavanja na boku. Takođe, imajte na umu da dušeci s godinama postaju mekši. U svakom slučaju, kičma treba da bude ravna u uobičajenom položaju za spavanje.

Dušek treba promeniti najkasnije posle osam do deset godina. Preporučuje se i redovno okretanje dušeka (idealno jednom u tri meseca), i horizontalno i vertikalno.

Dušeci od memorijske pene reaguju na pritisak i telesnu toplotu i prilagođavaju se telu svake noći, ali je problem u tome što će pri promenama položaja kasniti u tom prilagođavanju. Opružno jezgro je apsolutni klasik među dušecima i njihova prednost je u tome što su jeftini, robusni, što im je veličina stabilna, idealni su za jako znojenje, ali neprikladni za ljude kojima je noću hladno. Pogodni su i za teže osobe, ali ne tako dobri za one koji imaju bolove u leđima, a dobri su za zdrave koji vole da spavaju na stomaku ili leđima.

Dušeci od lateksa su elastični i na njima se ne stvaraju udubljenja, pa su pogodni i za teže ljude, ergonomski su prilagodljivi, dobro regulišu vlagu i toplotu, izdržljivi su, mogu da ih koriste i osobe sa alergijama, a vole ih i oni koji spavaju na boku. Ali su prilično teški i skupi.

Dušeci od hladne pene napravljeni su od poliuretanske pene i relativno su lagani. Savršeni su za one kojima je noću hladno, izdržljivi su, obično pogodniji za malu težinu do srednje telesne težine, imaju tačkastu elastičnost, pa se preporučuju osobama s bolovima u leđima. Nisu dobri za osobe sa alergijama, a toplota i vlaga uzrokuju stvaranje udubljenja i prilično su neprikladni za ljude koji se mnogo znoje. Pogodni su za one koji nemrino spavaju jer se brzo prilagođavaju obliku tela, a idealni su i za ležanje na boku.

(Pančevac)

