Savet iz Zavoda Pančevac: Lekovi ili operacija prostate?

Normalno je da prostata tokom života raste, pa od 20 grama, koliko je teška u mladim godinama muškaraca, dostigne težinu i od preko 150 grama. Ali kod nekih muškaraca i s težinom od 50 grama može da pravi probleme, dok s druge strane neki ljudi koji imaju prostatu kao grejpfrut mokre sasvim normalno. Problem nastaje kada ona počne da pritiska mokraćnu cev i kada bešika, koja služi samo kao rezervoar između dva mokrenja, zbog toga ne može da se prazni.

