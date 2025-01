SREĆAN SAVINDAN: Vučić čestitao praznik i najavio važne vesti u poslepodnevnim časovima

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se putem video poruke na svom Instagram nalogu:

-Srećan Savindan! Budite sa nama, u poslepodnevnim satima saopštićemo važne vesti građanima Srbije – poručio je predsednik.

– Poštovani građani, sinoć su neki ljudi prekinuli Svetosavsku akademiju Matice srpske, institucije jedne od tri najvažnije u srpskom narodu, uz Srpsku pravoslavnu crkvu i Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Prekinuli su je uoči Svetog Save, dana svečanosti đaka, dana budućnosti. Nije se to u našoj zemlji ranije događalo, neki su ljudi pomislili da imaju pravo da nam unište istoriju, tradiciju, kulturu. Naše je da na to odgovorimo mirom, strpljenjem i ozbiljnim pristupom. Da na dručačiji način vaspitavamo i menjamo sebe i našu decu. I da nam se u budućnosti to nikada više ne ponovi. Iza toga se kriju pokušaji daljih napada na sve srpske institucije, posebno na severu Srbije. Tome ćemo se oštro i žestoko suprotstaviti, suprostavićemo se svim dozvoljnim i demokratskim političkim sredstvima.

Istovremeno, za nas je važno da na miran i trpeljiv način pokazujemo odnos prema političkim protivnicima. Važno je da sačuvamo stabilnost, da pokažemo poštovanje prema onima koji drugačije misle. Zato pozivam nadležne državne organe, dobro je da su gradske, državne službe sve obezbedile za današnji protivzakoniti skup i protivzakonitu blokadu na Autokomandi. Veoma je važno da tu bude i dovoljno toaleta, da tu bude dovoljno vatrogasaca, Hitne pomoći, da policija ne dozvoli bilo kakav incident, pre svega u saobraćaju. Važno je, takođe, da mi dobro razumemo da se stvari u Srbiji menjaju isključivo demokratskim putem. I kada sve ovo govorim, to govorim iz razloga što čini mi se nikada nije bilo važnije da sačuvamo mir, stabilnost i da gledamo u budućnost. I uspećemo u tome. Već ove nedelje otvaraćemo nove sekcije auto-puteva, već ove nedelje pokazaćemo kako Srbija napreduje, i moramo samo da pozivamo sve građane na mir, poštovanje različitosti, a demokratskim putem i u demokratskim institucijama rešavaćemo probleme, da nam se slučaj iz Matice srpske i Svetosavkse akademije nikada više ne bi ponovio – saopštio je Vučić.

(Pančevac)

