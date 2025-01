OBRAĆANJE DRŽAVNOG VRHA Vučić: I vlada i ja hoćemo dijalog i razgovor sa drugom stranom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Miloš Vučević i predsednica parlamenta Ana Brnabić obraćaju se javnosti.

– Prošlo je više od 90 dana od kada se dogodila velika tragedija u Novom Sadu. Tragediju su nešto što svaka država pokušava da izbegne, ali ako se dogode onda moraju da se kazne odogovrni. Mi smo u ova tri meseca dali sve od sebe da pomognemo gde god smo mogli porodicama. Tužilaštvo je podiglo 13 optužnica protiv odgovornih lica, isto onoliko koliko je i jedna Turska podigla za 80 mrtvih u jednom požaru, što se inače dogodilo pre nekih 10-ak dana. Zašto o svemu ovome govorim. Govorim zbog toga što, u ova tri meseca, slušali smo različite optužbe na račun državnih organa, slušali smo pozive na rušenje države. Čuli smo mnogo neodgovornih iujava, koje nisu bile samo od strne opozicije. Stvorena je atmosfera u Srbiji koja nikome ne dogovara – rekao je predsednik Srbije na početku obraćanja.

On je dodao da nije uplašen.

Volja naroda je jasnija nego ikada. Ono što mi se nijednog sekunda nije dopadalo jeste to da jedni sa drugima ne razgovaramo. Jedni kažu da imaju zahteve, drugi kažu da zahtevi su ispunjeni, onda jedni kažu da nisu ispunjeni. To se samo čuje, a nismo razgovarali. Zamolio sam članove Vlade da nađu šta sve to zahtevaju. Našli smo dodatne informacije i kažemo da želimo dijalog i razgovor, ja znam unapred da će bezbroj njih da kaže kada pozivate dijalog da nam je teško. Nije teško. Ovo je važno zbog naše Srbije, važno je da razgovaramo – dodao je.

Onda se osvrnuo na zahteve studenata.

Na sajtu Vlade objavljeno je 559 linkova, 13.042 dokumenata, a biće objavljeno još materijala, istakao je Vučić.

– Izašli su i konkretizovali zahteve oko prve tačke. Sistematizovali su u čak 34 tačke. Učinili smo dodatni napor da vidimo šta imamo, šta nemamo, možemo li šta da pribavimo, posebno što neke od tih tačaka imaju više stotina dokumenata. Danas smo već objavili i u toku je dalje objavljivanje još 925 dokumenata.

Ovo su tražili predstavnici Građevinskog fakulteta, klasifikovano u saradnji sa studentima, u 24 tačke, dodatne 24 tačke. Za nas je strašno važno da budemo transparentni, i da vidite da smo sve dali, da ne slušate prazne priče kako negde neko nešto ne daje, falsifikuje, da svakome bude jasno da smo mi uradili svoj posao. Prvo, ne razumem zašto Vlada odmah nije objavila osnovni ugovor. Zato sam rekao predsedniku Vlade da je potrebna hitna rekonstrukcija. Uopšte nije bilo oznake tajnosti ili poverljivosti na tom ugovoru. Danas je objavljen u potpunosti i 75 ugovora sa podizvođačima, mislimo da ih ima 72 biće objavljena najkasnije prekosutra ujutru, zato što to nije bio deo spisa predmeta. Tek sada policija je otišla kod svih podizvođača, upala i uzela svu dokumentaciju, ostalo je još 7 ugovora podizvođača sa podizvođačima. Sve glavno je objavljeno. Ugovori sa izvođačima i podizvođačima i sve će biti objavljeno u toku noći i sutrašnjeg dana. Dakle imamo i ugovore podizvođača sa podizvođačima. Policija je upala i sve uzela.

– Sve je objavljeno baš kao što su tražili u petoj tački. Tačka 6, nema mnogo veze s izvršenjem krivičnog dela, objavljen u potpunosti i takođe se pitam što nisu ranije objavljeni. Tačka 8, zahtevane su verzije 1, 2 i 3, već je bilo objavljeno ispunjeno i pokazane sve tri verzije. Tačka 9, ispunjene i priložene sve 4 verzije ukoliko večeras već imate na na sajtu i možete da vidite. Tačka 10, priloženi su aneksi i pojašnjenje, aneks ugovora ne postoji jer je sadržina samo tabela cena, a ovo je sadržano i u samim aneksima. Tačka 11, ispunjeno i u potpunosti priloženo. Tačka 12, građevinski dnevnik, ne znam šta će im, ali u potpunosti je ispunjeno. Tačka 13, mesečni izveštaj za april, ispunjeno. Tačka 14, knjiga inspekcije, ispunjeno, dostavljena knjiga inspekcije. Tačka 15, ispunjeno. Tačka 16, zahtevan je zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu, radovi nisu dovršeni i dokument ne postoji. 18, zahtevano idejno rešenje, ispunjeno, priloženo. 19, ispunjeno, priložen snimak i propratni mejl izvođača. 20, nije podneta nadležnom organu, ne postoji, nemamo okončanje radova. 21, ne može jer nije završeno, nesreća se dogodila 14 dana kad je krenula prijava radova.

Predsednik je objasnio da mora da se bude transaprentno.

– Dakle, sve je objavljeno, sva dokumenta. Zašto smo ovako detaljno odlučili da pojasnimo i kažemo, da bi shvatili da niko ne sme da sakrije ništa ni da pokuša. Dakle, sve je transaprentno.

Drugi zahtev studenata

– Drugi zahtev studenata: Javna tužilaštva po hitnom postupku pokrenula su postupke protiv 37 lica. U te postupke spada sve ono što je javnosti bilo poznato i za šta su podnošene krivične prijave. Što se tiče javnih funkcionera, to je rešeno.

Treći zahtev studenata: „Potpisaću odluku o pomilovanju najkasnije u sredu“

– Tu sad postoji mali problem. 13 studenata i profesora je procesuirano i za sve je predviđeno da se podnese odluka o pomilovanju. Ja nikada koliko sam predsednik nisam donosio odluku o pomilovanju, 9 godina sam predsednik. To je uvek veoma rizično, ne možete uvek da uzimate pravdu u svoje ruke. Ovim se otvara jedna Pandorina kutija, kojom ću morati da se bavim na dnevnom nivou, ako tako bude. Postoji osnovana sumnja da jesu počini krivična dela i tu je reč o nekim od lidera, poznata imena. Nasilja koja su proizvedena, dobili su predistražni postupak. Ja ću, ukoliko ne postoji drugo rešenje, u skladu sa i zakonom o predsedniku republike i ustavnim ovlašćenjima, biću spreman da potpišem odluku o pomilovanju od krivičnog gonjenja. To ću najkasnije u sredu da uradim i oni više te probleme nemaju. Tako da smo sve zahteve ispunili.

Četvrti zahtev

Ovo radim da cela Srbija vidi da smo u stanju da sve uradimo i ispunimo. A kako će ljudi to da tumače, to je na njima. Povećanje troškova, izračunali smo i odmah rekli: Evo odmah za materijalne troškove. To će ići na plate profesorske. Naša računica je da mi treba da damo oko 104 miliona evra.

Predsednik se potom osvrnuo na malo slabije rezultate i da bi zajedno trebalo da radimo na tome da ih poboljšamo.

– Važno nam je da obezbedimo punu stabilnost funkcionisanja cele države, prvi put u prvih 21 dan u januaru imamo smanjenje direktnih stranih investicija u odnosu na januar prošle i januar 2023. godine; sve što se dešava odražava se na naš ugled i poziciju u svetu Da bismo uspeli da budemo najbrže rastuća ekonomija za 2025. godinu moramo da radimo zajedno. Da napredujemo i da vodimo Srbiju ka vrhu. Rekli su mi studenti da neće da razgovaraju sa mnom, nema problema, ja prohvatam to da neće da pričaju sa mnom, možemo da igramo šah, video sam da imaju par vrhunskih majstora. Ako neće sa mnom da pričaju, onda neka kažu sa kim hoće, svi su spremni, ja sam spreman, Vlada je spremna, samo neka kažu, razgovorom se rešavaju svi problemi. Moj zahtev je za što hitnijom rekonstrukcijom Vlade Srbije. Očekujem da više od 50 posto ministara bude zamenjeno u jednoj hirnoj rekonstrukciji,

Premijer Srbije Miloš Vučević obratio se nakon predsednika Srbije. Na samom početku premijer se složio sa predsednikom Srbije, da je Vlada otvorena i da je spremna za razgovor sa rektorima, dekanima, predstavnciima studenata. Da su spremni za razgovor i da svi zajedno nađu rešenje i da zajedno rade za Srbiju. – Svi radimo za istu zamlju, radimo za Srbiju, drugu zemlju nemamo.Posle svega ovoga mi treba da živimo zajedno, ostaćemo komšije,prijatelji…

Predsednica Skupštine, Ana Brnabić se oglasila nakon premijera Vučevića. – Ja ću sutra u 10 održati sastanak sa svim podpredsednicima Skupštine sa svim šefovima poslaničkih klubova.Važne tačke koje su na dnevnom redu jesu predlozi zakona o jeftinim kreditima za mlade,zatim ograničavanje kaatne stope. Imamo i drugih zakonskih akata o kojima treba da razgovaramo. Sa druge strane, na dnevni red ćemo staviti raspravu o poverenju Vladi Repuvliek Srbije, zatim o poverenju meni kao predsednici Skupštine.

(Pančevac/K1info)

SREĆAN SAVINDAN: Vučić čestitao praznik i najavio važne vesti u poslepodnevnim časovima

Vučić u Jagodini: Studente pozivam na dijalog, da nam kažu šta nije ispunjeno – ispunićemo!