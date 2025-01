VUČIĆ SA TAJANIJEM NA POSLOVNOM FORUMU: Učešće Italije na Ekspu za nas od izvanrednog značaja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antoniom Tajanijem.

Obraćanje Vučića

– Žao mi je što će predsednica Vlade Meloni tek za nekoliko nedelja doći u Beograd, kada izaberemo Vladu. Hvala vam, Tajani, zato što uvek na najbolji mogući način pokaže na prijateljstvo. Ja sam ponosan na naše prijateljstvo. Ove godine očekujemo da se 4,2 – 4,3 budemo najbrže rastuća ekonomija Evrope. Nedavno kada sam bio u Davosu, prvi sa kojima sam razgovarao bili su predstavnici Aristona, pa onda drugi – rekao je Vučić i istakao da je Srbija zainteresovana za „svaku vrstu podrške i paketa podsticaja za italijanske kompanije“.

– Želim da se zahvalim Tajaniju koji iskreno podržava Srbiju na evropskom putu. Italija je uvek istinski, iskreno i punog srca pružala podršku Srbiji. Vaša današnja objava da ćete podržati Ekspo za nas je od izvanrednog značaja. Za nas je Ekspo promena lica Srbije, pokazivanje prijateljtsva, pokazivanje našeg sveukupnog napretka. Zato nam je podrška italijanskih komapnija veoma važna. Italija je učinila sve da pomogne Srbiji na svaki mogući način. Sve ključne finansijske institucije Italije imaju predstavništvo u Beogradu. Srbija je po prvi put u istoriji dostigla investicioni rejting. Srpske javne finansije i ekonomija stoje odlično. Srbija je lider u regionu u inovativnim tehnologijama. Ja se uskoro nadam poseti Đorđe Meloni – kazao je predsednik i poručio italijanskim privrednicima da su dobrodošli u Srbiju.

Obraćanje Tajanija

Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani kaže da je počastvovan time što je ponovo u Beogradu.

– Godine 2023. održan je veliki forum preduzetnika u Beogradu, to je bio ogroman uspeh. Potom je u maju bio forum u Trstu, a kada sam prvi put bio u bilateralnoj poseti ovde, organizovan je sličan susret, i to je znak velikog prijateljstva između Italije i Srbije. Pristustvo italijanskih preduzeća u Srbiji nije samo privredna ekonomska poruka, već je to poruka prijateljstva – kazao je on.

Posebno se zahvalio predsedniku Vučiću, koji je posvetio mnogo pažnje jačanju privrednih odnosa Srbije i Italije.

– Italija će učestvovati zvanično u Ekspu, još jednom potrvđujem prisustvo, vrlo brzo ćemo zvanično doneti odluku o učešću u različitim oblastima – kazao je i dodao da žele da Srbija što pre bude primljena u EU.

– 10. februara ja sam pozvao sve ministre spoljnih poslova iz regije u Rim, zato što želimo da ubrzamo proces pristupanja EU. U neku ruku jesmo ambasadori Republike Srbije u Briselu i u tome smo maksimalno angažovani – rekao je Tajani.

– Mi smo druga proizvodna sila Evrope i želimo da stavimo na raspolaganje naše znanja. Tako da smo spremni da radimo ruku pod ruku sa narodom koji je nama prijateljski. Želimo da promovišemo u Italiji ovu predivnu zemlju – kazao je i dodao da je Italija „uvek prisutna na Balkanu kako bi doprinela miru“.

Skupu prisustvuje više od 500 privrednika.

Otvaranju foruma prisustvuju i ministri Siniša Mali, Andrijana Mesarović, Dubravka Đedović, Jelena Begović, Irena Vujović, Aleksandar Martinović i Dejan Ristić.

Forum organizuje Privredna komora Srbije (PKS), uz podršku Ambasade Italije i italijanske Agencije za trgovinu (ITA).

