PANČEVO – U Vojvođanskom bulevaru, kod Gerontološkog centra, dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon pregleda je povređeni prevezen u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći su imali tri intervencije na javnim mestima.

Bilo je 11 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici. Transporata van grada je bilo 22, a u pratnji lekara pet.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 38 pacijenata, među kojima je bilo četvoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)