U okviru filmskog programa, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 24. i 25. novembra u 18.00, na repertoaru je porodični, titlovani film „Ebenezer – božićna priča” (Ebenezer – A Christmas Carol), u režiji Tija Vesta (Ti West). Film je produkcija SAD iz 2026. godine, traje 174 minuta.

Uloge tumače Johnny Depp, Andrea Riseborough, Arthur Conti, Charlie Murphy, Daisy Ridley, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Ian McKellen, Rupert Grint, Sam Claflin i Tramell Tillman.

Džoni Dep tumači Ebenezera Skrudža u novoj filmskoj verziji poznate božićne priče. Uz njega nastupaju Rupert Grint, Andrea Rajzboro, Sem Klaflin, Dejzi Ridli i drugi glumci.

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 24, 25. i 27. novembra u 20.30, biće održan „Beldocs eho 2026”, turneja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma „Beldocs”. Svake večeri biće prikazana po dva dokumentarna filma.

U utorak, 24. novembra, na programu su „Ovaj poželjni stroj” (Srbija, Nemačka, 2026, 18 minuta), u režiji Mine Simendić, i „Slobodni grad Kristijanija” (Christiania; Danska, 2026, 94 minuta), u režiji Karla Frisa Forhamera (Karl Friis Forchhammer). Prvi film istražuje jezik, emigraciju i cenu prilagođavanja novoj sredini, dok drugi donosi priču o Kristijaniji, kopenhaškoj zajednici nastaloj 1971. godine, njenim idealima slobode i izazovima tokom pet decenija postojanja.

U sredu, 25. novembra, biće prikazani „Usnule” (Srbija, 2026, 12 minuta), u režiji Sare Ećimović, i „Bojim se ljepote” (Bosna i Hercegovina, 2026, 64 minuta), u režiji Jelene Medić.„Usnule” prate susret dve devojke kroz prizore reke i šume, dok „Bojim se ljepote” kroz rad polaznica večernje škole glume i njihove lične ispovesti govori o nasleđu rata, patrijarhatu i intimnim odnosima.

U petak, 27. novembra, na programu su „Zemlja” (Srbija, 2026, 10 minuta), u režiji Katarine Radmilović, i „Fabrika ne sme da stane” (Srbija, Bosna i Hercegovina, 2026, 80 minuta), u režiji Marka Nikolića. „Zemlja” prati Milisava, jednog od poslednjih stanovnika sela koje nestaje usled industrijalizacije, dok drugi film, kroz arhivsku građu i sećanja radnika, istražuje istoriju nekadašnjeg giganta jugoslovenske hemijske industrije.

U okviru muzičkog programa, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 23. novembra u 19.30, Tamburaški orkestar Pančeva održaće humanitarni koncert za nabavku klavira za Muzičku školu „Jovan Bandur” u Pančevu.

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 26. novembra u 19.00, gudački kvartet „Arko” održaće koncert „Evolucija gudačkog kvarteta”. Nastupaju Milan Berginc i Dimitrije Mitreski (violine), Višnja Isailović (viola) i Eli Krsteva (violončelo). Na programu su dela Jozefa Hajdna, Volfganga Amadeusa Mocarta i Ludviga van Betovena.

Kvartet „Arko”, osnovan 1981. godine pod nazivom „Pančevački gudački kvartet”, jedan je od najdugovečnijih kamernih sastava u Srbiji. Današnja mlada postava nastavlja tradiciju ansambla, koji je održao više od 350 koncerata. Koncert je deo serije tematskih nastupa pokrenute u saradnji s Kulturnim centrom Pančeva i uz podršku Ministarstva kulture.

U okviru programa za decu, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 27. novembra u 18.00, mađioničar Strahinja izvešće predstavu „Magični put oko sveta za 80 minuta”. Ulaznica se prodaju preko organizatorovog tiket-servisa, ne na biletarnici Kulturnog centra Pančeva.

Nova mađioničarska predstava vodi publiku kroz zemlje i kontinente, od Egipta i Indije do Australije i Laponije, uz iluzije, humor, interakciju s publikom i neobičan kofer.

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 28. novembra u 12.00, na pozorišnom matineu biće izvedena predstava „Mali princ” Dečje scene „Pođi tuda” Kulturnog centra Pančeva, u adaptaciji i režiji Jasmine Večanski Kujundžić. Uloge tumače Nikola Kerkez, Miloš Lazarov i Jasmina Večanski Kujundžić, a glas Malog princa je Strahinja Veljin. Muziku potpisuju Ivan Aleksijević i Branislav Radovanović.

Predstava, nastala prema romanu Antoana de Sent Egziperija, vodi publiku u poetski svet prijateljstva, ljubavi i odrastanja. Kroz putovanje od planete do planete i susrete s neobičnim likovima, Mali princ podseća na ono što je u životu zaista važno.

(KCP/Pančevac)