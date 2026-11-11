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ED Pančevo: Isključenja struje za 12. novembar

18:42

11.11.2026

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Foto: Pixabay

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 12. novembra, bez struje će biti potrošači u Opovu i Vršcu.

Opovo

09:00 – 13:30 – Drugo Novo Naselje; I .L. Ribara od Novog Naselja ka Pančevu.

Vršac

08:00 – 11:00 – B. Kostića 2, V. Putnika 1-25 i 4-36A, S. Novaka 12A-20 i 37-41, D. Brankova 11, Margitska 2-32 i 3A-23.

Vršac

11:15 – 14:00 – Margitska 48-66 i 21-33, Zvezdana 2 A, J. Debeljaka 2.

(Pančevac)

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isključenje struje struja vršac

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