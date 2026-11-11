ED Pančevo: Isključenja struje za 12. novembar

Doručak genija: Ajnštajn je godinama jeo ovaj obrok
21:58
11.11.2026
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 12. novembra, bez struje će biti potrošači u Opovu i Vršcu.
Opovo
09:00 – 13:30 – Drugo Novo Naselje; I .L. Ribara od Novog Naselja ka Pančevu.
Vršac
08:00 – 11:00 – B. Kostića 2, V. Putnika 1-25 i 4-36A, S. Novaka 12A-20 i 37-41, D. Brankova 11, Margitska 2-32 i 3A-23.
Vršac
11:15 – 14:00 – Margitska 48-66 i 21-33, Zvezdana 2 A, J. Debeljaka 2.
(Pančevac)
21:58
11.11.2026
20:00
11.11.2026
19:30
11.11.2026
12:47
11.11.2026
22:31
10.11.2026
AUD
72.60 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
73.74 RSD
CHF
126.43 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
139.05 RSD
SEK
10.52 RSD
USD
104.56 RSD
11:35
11.11.2026