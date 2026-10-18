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ED Pančevo: Isključenja struje za ponedeljak, 19. oktobar

19:30

18.10.2026

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Foto: Pixabay

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 19. oktobra, bez struje će biti potrošači u Opovu.

Opovo

09:00 – 14:00 – Žarka Zrenjanina, Prvo Drugo i Treće Novo Naselje, Borisa Kidriča od B. Nušića do kraja ka Sefkerinu i od B. Radičevića do Šumske, I. L. Ribara od Bezimene do kraja ka Sefkerinu, Bezimena, Kratka, B. Nušića, Tamiška i B. Radičevića od Ž. Zrenjanina do I. L. Ribara.

(Pančevac)

Tagovi

isključenje struje struja vršac

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