ED Pančevo: Isključenja struje za ponedeljak, 19. oktobar

Železničar savladao Partizan u derbiju kola
20:46
18.10.2026
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 19. oktobra, bez struje će biti potrošači u Opovu.
Opovo
09:00 – 14:00 – Žarka Zrenjanina, Prvo Drugo i Treće Novo Naselje, Borisa Kidriča od B. Nušića do kraja ka Sefkerinu i od B. Radičevića do Šumske, I. L. Ribara od Bezimene do kraja ka Sefkerinu, Bezimena, Kratka, B. Nušića, Tamiška i B. Radičevića od Ž. Zrenjanina do I. L. Ribara.
(Pančevac)
20:46
18.10.2026
20:00
18.10.2026
08:05
16.10.2026
AUD
72.60 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
73.74 RSD
CHF
126.43 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
139.05 RSD
SEK
10.52 RSD
USD
104.56 RSD
21:45
15.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
14:05
14.10.2026