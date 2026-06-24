Vreme je za stabilne odluke i iskrene razgovore: Kompletan horoskop za 24. jun otkriva šta vas čeka
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
Zdravlje: Obrati pažnju na disajne puteve i unosi više tečnosti.
Posao: Iznenadni poslovni poziv otvara vrata za stabilnu saradnju.
Ljubav: Otvoren razgovor sa partnerom rešava staru dilemu. Slobodni privlače pažnju šarmom.
Srećni brojevi: 5, 14, 23
Boja dana: Kraljevski plava
Poruka: Tvoja energija je tvoja najveća snaga kada je pravilno usmeriš.
Savet: Ne reaguj na provokacije u radnom okruženju.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
Zdravlje: Moguća je prolazna ukočenost, prijaće ti lagano istezanje.
Posao: Povoljan dan za finansijske transakcije i potpisivanje dokumenata.
Ljubav: Stabilnost u vezi ti pruža osećaj sigurnosti. Uživaj u zajedničkim trenucima.
Srećni brojevi: 8, 17, 29
Boja dana: Smaragdno zelena
Poruka: Strpljenje donosi plodove koje si dugo čekao/la.
Savet: Posveti večernje sate opuštanju u krugu porodice.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
Zdravlje: Pad imuniteta, pojačaj unos svežeg voća i povrća.
Posao: Tvoja kreativnost je na vrhuncu, predloži svoje ideje nadređenima.
Ljubav: Flert na radnom mestu ili kroz posao može prerasti u nešto više.
Srećni brojevi: 3, 12, 33
Boja dana: Limun žuta
Poruka: Reči imaju moć da promene tok svakog odnosa.
Savet: Fokusiraj se na završavanje započetih obaveza.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
Zdravlje: Osetljiv stomak, izbegavaj brzu i previše začinjenu hranu.
Posao: Intuicija te vodi ka donošenju prave i profitabilne odluke.
Ljubav: Emotivna povezanost raste, partner ti pokazuje veliku privrženost.
Srećni brojevi: 2, 11, 26
Boja dana: Biserno bela
Poruka: Tvoj unutrašnji mir nema cenu, čuvaj ga.
Savet: Postavi jasne granice ljudima koji ti crpe energiju.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
Zdravlje: Odlično se osećaš, energija ti je na zavidnom nivou.
Posao: Danas preuzimaš inicijativu u bitnom timskom projektu.
Ljubav: Strastvene varnice su svuda oko tebe, slobodni menjaju status.
Srećni brojevi: 1, 9, 21
Boja dana: Zlatna
Poruka: Hrabro koračaj ka svojim ciljevima, zvezde te podržavaju.
Savet: Podeli zasluge i uspeh sa kolegama sa posla.
Virgo Devica (23. avgust – 22. septembar)
Zdravlje: Potreban ti je kvalitetan odmor i više sna.
Posao: Analitički pristup ti pomaže da uočiš grešku na vreme.
Ljubav: Izbegavaj preterano kritikovanje partnera zbog sitnica.
Srećni brojevi: 4, 16, 28
Boja dana: Maslinasto zelena
Poruka: Organizacija je ključ tvog unutrašnjeg balansa.
Savet: Ne troši vreme na nebitne detalje koji te usporavaju.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
Zdravlje: Moguće su blage glavobolje zbog promene vremena.
Posao: Uspešan dan za kreativce i sve koji se bave javnim poslom.
Ljubav: Harmonija se vraća u tvoj dom, slobodni dobijaju lep kompliment.
Srećni brojevi: 6, 15, 24
Boja dana: Pastelno roze
Poruka: Lepota življenja nalazi se u malim i jednostavnim stvarima.
Savet: Donesi odluku koju već danima svesno odlažeš.
♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
Zdravlje: Dobra regeneracija organizma, raste ti vitalnost.
Posao: Fokusiraj se na dugoročne planove i investicije.
Ljubav: Magnetna privlačnost donosi ti intenzivan i misteriozan susret.
Srećni brojevi: 7, 13, 30
Boja dana: Bordo
Poruka: Transformacija donosi novu snagu, prihvati promene.
Savet: Otpusti stare zamerke kako bi krenuo/la napred.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Zdravlje: Obrati pažnju na kolena i zglobove tokom rekreacije.
Posao: Otvaraju se odlične mogućnosti za saradnju sa inostranstvom.
Ljubav: Želja za slobodom i avanturom pokreće te na akciju u dvoje.
Srećni brojevi: 9, 18, 31
Boja dana: Purpurna
Poruka: Širi svoje vidike i ne boj se nepoznatog.
Savet: Pripazi na troškove i izbegavaj nepotrebnu kupovinu.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
Zdravlje: Mogući su problemi sa kožom ili zubima.
Posao: Predan rad iz proteklog perioda danas dobija zasluženo priznanje.
Ljubav: Lojalnost i stabilnost su ti na prvom mestu, partner to ceni.
Srećni brojevi: 10, 22, 35
Boja dana: Antracit siva
Poruka: Strpljenje i upornost uvek donose najbolje plodove.
Savet: Dozvoli sebi malo zabave van poslovnog okruženja.
♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)
Zdravlje: Nervoza utiče na varenje, opusti se kroz šetnju.
Posao: Inovativna rešenja koja predložiš nailaze na sjajne reakcije.
Ljubav: Potrebna ti je sloboda, ali ne zaboravi na potrebe partnera.
Srećni brojevi: 11, 20, 34
Boja dana: Tirkizna
Poruka: Tvoja jedinstvenost te izdvaja iz mase i donosi uspeh.
Savet: Slušaj savete starijih i iskusnijih kolega sa posla.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
Zdravlje: Pojačana intuicija donosi ti intenzivne i živopisne snove.
Posao: Kreativan rad i umetničko izražavanje donose ti napredak.
Ljubav: Romantična atmosfera i duboka duhovna povezanost sa voljenom osobom.
Srećni brojevi: 3, 19, 27
Boja dana: Okean plava
Poruka: Veruj svojim unutrašnjim osećajima, oni znaju pravi put.
Savet: Ostani uzemljen/a i ne gubi se u nerealnim iluzijama.
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