Kovin: Poglašena vanredna situacija u MZ Dubovac zbog požara u Deliblatskoj peščari

Zbog velikog požara koji je zahvatio Deliblatsku peščaru, u ataru sela Šumarak, Štab za vanredne situacije opštine Kovin hitno je održao sednicu i proglasio vanrednu situaciju na delu teritorije opštine, u Mesnoj zajednici Dubovac, gde je požar izbio.

U gašenje požara, koji je zahvatio veliku površinu šume, uključilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je uputilo sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na teren kako bi se ugasila sva žarišta i sprečilo dalje širenje vatre.

U akciji gašenja učestvuju helikopteri H145 i H215 Super Puma, a na požarište je upućen i helikopter Kamov Ka-32 kako bi dodatno ojačao gašenje iz vazduha. Prema informacijama angažovana su i 32 vatrogasca-spasioca iz Kovina, Pančeva, Bele Crkve i Vršca sa 12 vozila, uz podršku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Beograda, Zrenjanina i Smedereva.