Velika astro prognoza za 24. jun: Pogledajte šta kosmička energija donosi vašem znaku na polju ljubavi i karijere
Kosmički aspekti za ovaj četvrtak donose talas pojačane discipline, ali i potrebu za dubljim balansom između profesionalnog i privatnog života. Mesec u izazovnim, ali stabilnim aspektima podstiče nas da privedemo kraju važne projekte i pripremimo se za uzbudljiv vikend koji dolazi.
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
- Zdravlje: Moguća je prolazna napetost u ramenima; prijaće ti masaža ili topla kupka.
- Posao: Fokusiran/a si na cilj i s lakoćom rešavaš zaostalu administraciju.
- Ljubav: Partner ti pruža podršku u bitnoj odluci. Slobodni Ovnovi pokreću zanimljiv razgovor.
- Srećni brojevi: 4, 13, 22
- Boja dana: Vatrenocrvena
- Poruka: Tvoja odlučnost danas krči put kroz sve prepreke.
- Savet: Ne preuzimaj na sebe tuđe obaveze, drži se svog plana.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
- Zdravlje: Odlična energija, ali pripazi na grlo i hladna pića.
- Posao: Otvara se mogućnost za neočekivani novčani priliv ili bonus.
- Ljubav: Harmonija vlada u domu. Idealno veče za romantičnu večeru u dvoje.
- Srećni brojevi: 7, 16, 25
- Boja dana: Čokoladno braon
- Poruka: Stabilni temelji koje gradiš donose dugoročnu sigurnost.
- Savet: Veruj svojoj proceni kada su u pitanju veća ulaganja.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
- Zdravlje: Osetićeš mentalni umor, smanji vreme provedeno pred ekranima.
- Posao: Danas uspešno privodiš kraju važne pregovore. Tvoj šarm rešava sve nesporazume.
- Ljubav: Zanimljiv susret u sferi posla budi tvoju radoznalost.
- Srećni brojevi: 3, 11, 30
- Boja dana: Nebeskoplava
- Poruka: Jasna i iskrena komunikacija danas je tvoj najjači adut.
- Savet: Zapiši svaku ideju koja ti padne na pamet tokom dana.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
- Zdravlje: Potrebno ti je više kvalitetnog sna, lezi ranije.
- Posao: Danas radiš iz senke i to ti prija. Analiziraš sledeće velike korake.
- Ljubav: Partner oseća tvoju distanciranost, pokaži mu pažnju kroz sitnice.
- Srećni brojevi: 2, 19, 27
- Boja dana: Srebrno siva
- Poruka: Ponekad je povlačenje najbolji način da sakupiš snagu.
- Savet: Ne deli svoje planove sa osobama u koje nemaš puno poverenje.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
- Zdravlje: Vraća ti se prepoznatljivi entuzijazam, osećaš se sjajno.
- Posao: Odličan dan za timski rad i umrežavanje sa uticajnim ljudima.
- Ljubav: Nalaziš se u centru pažnje, slobodni Lavovi dobijaju direktan poziv za izlazak.
- Srećni brojevi: 1, 8, 17
- Boja dana: Purpurna
- Poruka: Tvoja harizma otvara vrata koja su do juče bila zatvorena.
- Savet: Budi podrška kolegama kojima danas ne ide sve od ruke.
Virgo Devica (23. avgust – 22. septembar)
- Zdravlje: Obrati pažnju na zglobove i kolena tokom fizičke aktivnosti.
- Posao: Tvoj trud i posvećenost detaljima dolaze pod lupu nadređenih – očekuj pohvale.
- Ljubav: Emotivna situacija se stabilizuje nakon iskrenog razgovora o budućnosti.
- Srećni brojevi: 6, 15, 24
- Boja dana: Tamnozelena
- Poruka: Tvoj profesionalizam je tvoja najbolja preporuka.
- Savet: Ne dozvoli da te sitne promene u rasporedu izbace iz takta.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
- Zdravlje: Prijaće ti boravak na svežem vazduhu i lagana šetnja.
- Posao: Odličan dan za učenje, usavršavanje ili planiranje poslovnog puta.
- Ljubav: Slobodne Vage mogu privući osobu koja živi u drugom gradu ili inostranstvu.
- Srećni brojevi: 5, 14, 23
- Boja dana: Pastelno roze
- Poruka: Širenje vidika donosi ti odgovore za kojima dugo tragaš.
- Savet: Ostani dosledan/na svojim estetskim i moralnim principima.
♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
- Zdravlje: Unosi više tečnosti i proveri nivo gvožđa u krvi.
- Posao: Rešavaš komplikovano finansijsko pitanje ili dugovanje iz prošlosti.
- Ljubav: Strastveni aspekti donose intenzivne trenutke sa partnerom. Izbegavaj ljubomoru.
- Srećni brojevi: 9, 18, 26
- Boja dana: Crna kao noć
- Poruka: Svaka promena kroz koju prolaziš vodi te ka jačanju lične moći.
- Savet: Intuicija ti šalje jasne signale – nemoj ih svesno ignorisati.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
- Zdravlje: Mogući su manji problemi sa varenjem, biraj laganiju hranu.
- Posao: Danas je fokus na partnerskim odnosima u poslu. Kompromis je neophodan.
- Ljubav: Harmonija sa voljenom osobom cveta. Slobodni privlače ozbiljne partnere.
- Srećni brojevi: 7, 12, 31
- Boja dana: Narandžasta
- Poruka: Deljenje uspeha sa drugima duplira tvoju ličnu sreću.
- Savet: Pažljivo saslušaj šta ti suprotna strana predlaže.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
- Zdravlje: Pripazi na leđa i pravilan položaj tela dok sediš na poslu.
- Posao: Rutinske obaveze ti oduzimaju vreme, ali donose preko potrebnu stabilnost.
- Ljubav: Kroz zajedničke svakodnevne obaveze produbljuješ bliskost sa partnerom.
- Srećni brojevi: 4, 10, 28
- Boja dana: Teget plava
- Poruka: Male, svakodnevne pobede čine temelj velikog uspeha.
- Savet: Napravi jasnu listu prioriteta pre nego što započneš radni dan.
♒ Vodolija (20. januar – 18. feleruar)
- Zdravlje: Osećaš se vitalno i kreativno, iskoristi taj polet.
- Posao: Tvoj nekonvencionalan pristup rešavanju problema danas dobija zeleno svetlo.
- Ljubav: Romantične varnice, idealan dan za flert, zabavu i uživanje u hobiju.
- Srećni brojevi: 5, 19, 33
- Boja dana: Tirkizna
- Poruka: Dozvoli svojoj unutrašnjoj svetlosti da vodi tvoje korake.
- Savet: Oslobodi se pritiska i dopusti sebi malo kreativnog haosa.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
- Zdravlje: Moguće su zadržavanje tečnosti u organizmu i blagi otoci nogu.
- Posao: Fokusiran/na si na privatni biznis ili rad iz topline doma.
- Ljubav: Porodični razgovori donose važne zaključke i osećaj emotivnog mira.
- Srećni brojevi: 2, 16, 29
- Boja dana: Okean plava
- Poruka: Tvoj dom je tvoja tvrđava i tvoja sigurna luka.
- Savet: Posveti popodne uređenju prostora u kom boraviš.
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