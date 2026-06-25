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Velika astro prognoza za 24. jun: Pogledajte šta kosmička energija donosi vašem znaku na polju ljubavi i karijere

09:00

25.06.2026

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Foto: Freepik

Kosmički aspekti za ovaj četvrtak donose talas pojačane discipline, ali i potrebu za dubljim balansom između profesionalnog i privatnog života. Mesec u izazovnim, ali stabilnim aspektima podstiče nas da privedemo kraju važne projekte i pripremimo se za uzbudljiv vikend koji dolazi.

♈ Ovan (21. mart – 19. april)
    • Zdravlje: Moguća je prolazna napetost u ramenima; prijaće ti masaža ili topla kupka.
    • Posao: Fokusiran/a si na cilj i s lakoćom rešavaš zaostalu administraciju.
    • Ljubav: Partner ti pruža podršku u bitnoj odluci. Slobodni Ovnovi pokreću zanimljiv razgovor.
    • Srećni brojevi: 4, 13, 22
    • Boja dana: Vatrenocrvena
    • Poruka: Tvoja odlučnost danas krči put kroz sve prepreke.
    • Savet: Ne preuzimaj na sebe tuđe obaveze, drži se svog plana.

♉ Bik (20. april – 20. maj)
    • Zdravlje: Odlična energija, ali pripazi na grlo i hladna pića.
    • Posao: Otvara se mogućnost za neočekivani novčani priliv ili bonus.
    • Ljubav: Harmonija vlada u domu. Idealno veče za romantičnu večeru u dvoje.
    • Srećni brojevi: 7, 16, 25
    • Boja dana: Čokoladno braon
    • Poruka: Stabilni temelji koje gradiš donose dugoročnu sigurnost.
    • Savet: Veruj svojoj proceni kada su u pitanju veća ulaganja.

♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
    • Zdravlje: Osetićeš mentalni umor, smanji vreme provedeno pred ekranima.
    • Posao: Danas uspešno privodiš kraju važne pregovore. Tvoj šarm rešava sve nesporazume.
    • Ljubav: Zanimljiv susret u sferi posla budi tvoju radoznalost.
    • Srećni brojevi: 3, 11, 30
    • Boja dana: Nebeskoplava
    • Poruka: Jasna i iskrena komunikacija danas je tvoj najjači adut.
    • Savet: Zapiši svaku ideju koja ti padne na pamet tokom dana.

♋ Rak (21. jun – 22. jul)
    • Zdravlje: Potrebno ti je više kvalitetnog sna, lezi ranije.
    • Posao: Danas radiš iz senke i to ti prija. Analiziraš sledeće velike korake.
    • Ljubav: Partner oseća tvoju distanciranost, pokaži mu pažnju kroz sitnice.
    • Srećni brojevi: 2, 19, 27
    • Boja dana: Srebrno siva
    • Poruka: Ponekad je povlačenje najbolji način da sakupiš snagu.
    • Savet: Ne deli svoje planove sa osobama u koje nemaš puno poverenje.

♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
    • Zdravlje: Vraća ti se prepoznatljivi entuzijazam, osećaš se sjajno.
    • Posao: Odličan dan za timski rad i umrežavanje sa uticajnim ljudima.
    • Ljubav: Nalaziš se u centru pažnje, slobodni Lavovi dobijaju direktan poziv za izlazak.
    • Srećni brojevi: 1, 8, 17
    • Boja dana: Purpurna
    • Poruka: Tvoja harizma otvara vrata koja su do juče bila zatvorena.
    • Savet: Budi podrška kolegama kojima danas ne ide sve od ruke.

Virgo Devica (23. avgust – 22. septembar)
    • Zdravlje: Obrati pažnju na zglobove i kolena tokom fizičke aktivnosti.
    • Posao: Tvoj trud i posvećenost detaljima dolaze pod lupu nadređenih – očekuj pohvale.
    • Ljubav: Emotivna situacija se stabilizuje nakon iskrenog razgovora o budućnosti.
    • Srećni brojevi: 6, 15, 24
    • Boja dana: Tamnozelena
    • Poruka: Tvoj profesionalizam je tvoja najbolja preporuka.
    • Savet: Ne dozvoli da te sitne promene u rasporedu izbace iz takta.

♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
    • Zdravlje: Prijaće ti boravak na svežem vazduhu i lagana šetnja.
    • Posao: Odličan dan za učenje, usavršavanje ili planiranje poslovnog puta.
    • Ljubav: Slobodne Vage mogu privući osobu koja živi u drugom gradu ili inostranstvu.
    • Srećni brojevi: 5, 14, 23
    • Boja dana: Pastelno roze
    • Poruka: Širenje vidika donosi ti odgovore za kojima dugo tragaš.
    • Savet: Ostani dosledan/na svojim estetskim i moralnim principima.

♏ Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)
    • Zdravlje: Unosi više tečnosti i proveri nivo gvožđa u krvi.
    • Posao: Rešavaš komplikovano finansijsko pitanje ili dugovanje iz prošlosti.
    • Ljubav: Strastveni aspekti donose intenzivne trenutke sa partnerom. Izbegavaj ljubomoru.
    • Srećni brojevi: 9, 18, 26
    • Boja dana: Crna kao noć
    • Poruka: Svaka promena kroz koju prolaziš vodi te ka jačanju lične moći.
    • Savet: Intuicija ti šalje jasne signale – nemoj ih svesno ignorisati.

♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
    • Zdravlje: Mogući su manji problemi sa varenjem, biraj laganiju hranu.
    • Posao: Danas je fokus na partnerskim odnosima u poslu. Kompromis je neophodan.
    • Ljubav: Harmonija sa voljenom osobom cveta. Slobodni privlače ozbiljne partnere.
    • Srećni brojevi: 7, 12, 31
    • Boja dana: Narandžasta
    • Poruka: Deljenje uspeha sa drugima duplira tvoju ličnu sreću.
    • Savet: Pažljivo saslušaj šta ti suprotna strana predlaže.

♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
    • Zdravlje: Pripazi na leđa i pravilan položaj tela dok sediš na poslu.
    • Posao: Rutinske obaveze ti oduzimaju vreme, ali donose preko potrebnu stabilnost.
    • Ljubav: Kroz zajedničke svakodnevne obaveze produbljuješ bliskost sa partnerom.
    • Srećni brojevi: 4, 10, 28
    • Boja dana: Teget plava
    • Poruka: Male, svakodnevne pobede čine temelj velikog uspeha.
    • Savet: Napravi jasnu listu prioriteta pre nego što započneš radni dan.

♒ Vodolija (20. januar – 18. feleruar)
    • Zdravlje: Osećaš se vitalno i kreativno, iskoristi taj polet.
    • Posao: Tvoj nekonvencionalan pristup rešavanju problema danas dobija zeleno svetlo.
    • Ljubav: Romantične varnice, idealan dan za flert, zabavu i uživanje u hobiju.
    • Srećni brojevi: 5, 19, 33
    • Boja dana: Tirkizna
    • Poruka: Dozvoli svojoj unutrašnjoj svetlosti da vodi tvoje korake.
    • Savet: Oslobodi se pritiska i dopusti sebi malo kreativnog haosa.

♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
    • Zdravlje: Moguće su zadržavanje tečnosti u organizmu i blagi otoci nogu.
    • Posao: Fokusiran/na si na privatni biznis ili rad iz topline doma.
    • Ljubav: Porodični razgovori donose važne zaključke i osećaj emotivnog mira.
    • Srećni brojevi: 2, 16, 29
    • Boja dana: Okean plava
    • Poruka: Tvoj dom je tvoja tvrđava i tvoja sigurna luka.
    • Savet: Posveti popodne uređenju prostora u kom boraviš.

(Društvene mreže)

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blizanci Dnevni horoskop horoskop lavovi

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