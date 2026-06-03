OJT Pančevo tereti ženu (59) iz Inđije za tešku krađu

Obaveštava se javnost da je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv N.Đ. (1967) iz Inđije zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo Teška krađa.

Prema navodima iz optužnog predloga, okrivljenoj se stavlja na teret da je u toku noći 30/31.1.2023. godine, u Dolovu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, obila bočna ulazna vrata objekta Srpske pravoslavne crkve „Sveti Nikolaj“, nakon čega je ušla u unutrašnjost objekta, a zatim obila metalnu zaštitu na fioci u kojoj se nalazio novac od prodaje sveća, te je iz iste oduzela i prisvojila novac u iznosu većem od 5.000 dinara.

Ceneći način izvršenja krivičnog dela i sve okolnosti koje su od značaja za odmeravanje kazne, a naročito činjenicu da je krivično delo izvršeno obijanjem verskog objekta koji ima poseban duhovni, kulturni i društveni značaj za građane i lokalnu zajednicu, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je da sud okrivljenoj N.Đ. izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

(Pančevac)