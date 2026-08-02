DR CUCIĆ: Centar je dom najtalentovanijih učenika

Veliki uspesi na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima polaznika pančevačkog Regionalnog centra za talente „Mihajlo Pupin” rezultat su ogromnog zalaganja najtalentovanijih učenika i njihovih mentora. Naravno, oni u našem listu i na našem sajtu nisu prolazili nezapaženo.

Iskoristili smo kratku letnju pauzu u radu Centra za razgovor sa dugogodišnjim rukovodiocem RCT-a „Mihajlo Pupin” dr Dragoljubom Cucićem o sistemu funkcionisanja ove prestižne obrazovne ustanove.

Hajde da najpre damo osnovne podatke o početku rada RCT-a „Mihajlo Pupin”: osnovan je 11. decembra 1998, trebalo je da počne sa radom narednog proleća, ali je zbog bombardovanja Srbije sve pomereno za godinu dana. Prve aktivnosti započele su aprila 2000. godine kada su testirani učenici na teritoriji Opštine Pančevo. Testiranja su završena na jesen iste godine, a prva predavanja u Stalnoj školi Centra krenula su na proleće 2001. RCT „Mihajlo Pupin” od 2007. godine najvećim delom finansira se sredstvima lokalne samouprave.

Dr Dragoljub Cucić je za „Pančevac” rekao:

– U RCT-u „Mihajlo Pupin” koriste se razne metode rada. Zainteresovanim učenicima nude se sadržaji koje oni ne mogu da dobiju u svojim matičnim školama. To podrazumeva da se stvore uslovi za kvalitetan kontinuirani rad u okruženju učenika sa sličnim intelektualnim sposobnostima i potrebama, da se učenici obuče za pisanje istraživačkih radova i da se uključuju u istraživačke projekte naučnih i stručnih institucija. Uz to, da se učenicima koji su umetnički daroviti i motivisani da rade na svom napredovanju, omogući rad u okruženju vršnjaka istih ili sličnih afiniteta.

Dr Cucić dodaje da su metode i omogućavanje susreta, konsultacija i razgovora učenika sa poznatim i priznatim naučnim radnicima i umetnicima, kao i posete profesionalnim naučnim ustanovama i ustanovama kulture, te organizovanje kurseva koji su značajna metodološka podrška oblastima zastupljenim u programima rada sa darovitim i motivisanim učenicima.

O tome na čemu se zasniva rad sa učenicima u Centru, dr Cucić kaže:

– Pre svega, na radu stalne škole Centra koja traje tokom cele školske godine, a podrazumeva obrazovni, laboratorijski i istraživački rad. Zatim, na mentorskom radu sa odabranim učenicima i pripremama učenika za regionalna i republička takmičenja u istraživačkim radovima, i svih ostalih afirmativnih takmičenja i smotri, što vodi stvaranju naučnog i umetničkog podmlatka. Takođe, tu su i organizacija kolonija, kampova, tokom školske godine i raspusta, kao i seminara za učenike, predavače i stručne službe. Važna su učešća na likovnim, književnim i filmskim konkursima u Srbiji i svetu, a bitne su i stručne ekskurzije koje se realizuju tokom školske godine, kao i posete učenicima atraktivnim događajima poput izložbi i festivala.

Istraživački radovi učenika predstavljaju se i brane na Pokrajinskom takmičenju u istraživačkim radovima koje organizuje Regionalni centar, i Republičkom takmičenju u istraživačkim radovima što je u organizaciji Regionalnih centara za talente Republike Srbije.

Na pitanje šta bi izdvojio kao najvažnije događaje u protekloj školskoj godini, rukovodilac Centra odgovara:

– U OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, 18. aprila, održano je 24. Pokrajinsko takmičenje u istraživačkim radovima za učenike osnovnih i srednjih škola. Učestvovalo je 133 učenika sa 112 istraživačkih radova, koje su branili ispred 14 komisija u 13 različitih predmetno-naučnih oblasti. Treba kazati i da je 23. maja u Boru održano 68. državno takmičenje talentovanih učenika osnovnih škola po nastavnim predmetima i naučnim disciplinama Republike Srbije u organizaciji RCT-a Bor. Iz našeg Centra, bez kikindske dece, učestvovalo je 26 učenica i učenika. Osvojili smo 18 nagrada – po sedam trećih i drugih nagrada i četiri prve nagrade, a još 10 učenica i učenika osvojilo je specijalne diplome za izvanredno urađene radove i njihovu odbranu.

68. državno takmičenje talentovanih učenika srednjih škola po nastavnim predmetima i naučnim disciplinama Republike Srbije, u organizaciji pančevačkog Centra, priređeno je 30. maja u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”. Na njemu je učestvovalo više od 400 učenika, sa preko 350 radova. Pančevački centar za talente predstavljalo je 34 učenica i učenika, od kojih je jedanaestoro osvojilo treću nagradu, a po osmoro drugu i prvu nagradu. Takođe, osvojeno je i devet specijalnih nagrada za izvanredno napisan, i odbranjen, istraživački rad.

– Ova školska godina je bila vrlo uspešna i po drugim parametrima. Tako, jedan učenik je primljen u Računarsku gimnaziju kao njihov stipendista, dve učenice sa grupe za likovnu umetnost su na konkursu za upis u Srednju umetničku školu u Beogradu osvojile prvo i drugo mesto na prijemnom, na kome je bilo oko 350 učenica i učenika. Članovi grupe za filmsku i pozorišnu umetnost su i ove godine bili u Idvoru u vreme 16. naučno-edukativnog kampa i snimali su film sa temom koja je povezana sa Pupinom. Ovih dana treba da počnu montiranje filma. Uz to i pripreme za filmski kamp u Deliblatskoj peščari traju, kao i potraživanje sredstava da se kamp realizuje – rekao je dr Cucić.

Dodao je:

– Na 16. kampu u Idvoru učestvovalo je 12 učenica i učenika, a bilo je opet problema oko obezbeđivanja sredstava za realizaciju kampa, ali su i oni rešeni u poslednjem trenutku zahvaljujući ljudima koji su pomogli. Deca su bila sjajna, radilo se lepo, eksurzije u institute „Mihajlo Pupin” i za fiziku u Zemunu bile su izvanredne.

Rođendan Mihajla Pupina, 9. oktobra, obeležava se kao „Dan Mihajla Pupina” u Idvoru. Tom prilikom se najboljim učenicama i učenicima RCT-a „Mihajlo Pupin” – prvoplasiranim na državnim takmičenjima za srednje škole, i osvajačima međunarodnih nagrada – dodeljuju priznanja i nagrade.

– Na Dan grada, 8. novembra, biće dodeljene nagrade najuspešnijim učenicima grada, a to su oni koji su osvojili jedno od prva tri mesta na validnim državnim, kao i na međunarodnim takmičenjima. U planu su nam učešća na likovnim i literarnim konkursima i na filmskim revijama i konkursima – zaključio je dr Cucić.

Stalna škola Centra će početi sa radom krajem oktobra.

(Pančevac / S. Trajković)

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