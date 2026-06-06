Kineski gigant SANY preuzeo vetropark Alibunar od 168 megavata

Norveški Emergy i njegov holandsko-belgijski partner, WV International, završili su prodaju projekta vetroparka Alibunar ukupne snage 168 megavata, a kupac većinskog udela od 90 odsto je honkoška kompanija Heavy Energy International, ćerka-firma kineskog giganta u proizvodnji vetroturbina SANY Renewable Energy.

Ovom transakcijom, koja je započeta početkom prošle godine, kineski partner je preuzeo većinski udeo i stratešku kontrolu nad realizacijom, kompanija WV International zadržala je manjinski udeo od 10 odsto, dok je Emergy u potpunosti izašao iz projekta Alibunar, unovčivši svoja dosadašnja prava, piše portal eKapija.

Finansijski detalji ovog ugovora nisu javno saopšteni, a transakcija obuhvata kompletna projektna prava za lokacije Alibunar 1 (96,6 MW) i Alibunar 2 (71,4 MW) u južnom Banatu.

Prema planu, vetropark će godišnje proizvoditi oko 480 gigavat-sati (GWh) čiste električne energije, što je količina dovoljna za snabdevanje desetina hiljada domaćinstava u Srbiji i značajan korak ka smanjenju emisije ugljen-dioksida.

Na ovoj lokaciji planirana je ugradnja modernih SANY turbina modela S168, pojedinačne snage 4,2 MW, čime kineski tehnološki gigant dodatno učvršćuje svoje prisustvo na energetskom tržištu Jugoistočne Evrope.

Kako piše portal, ono što ovaj projekat čini posebno atraktivnim za investitore jeste činjenica da je vetropark Alibunar uspešno prošao kroz državne aukcije za dodelu tržišnih premija u Srbiji.

Celokupna buduća proizvodnja električne energije biće isporučivana direktno državnoj kompaniji Elektroprivreda Srbije (EPS) na osnovu dugoročnog, petnaestogodišnjeg ugovora o otkupu, što investitorima garantuje stabilan i predvidiv prihod u narednoj deceniji i po.

Generalni direktor kompanije Emergy Joar Viken ocenio je da ova transakcija predstavlja veliku prekretnicu za njihovo poslovanje u regionu.

„Ovim sporazumom nastavljamo da se pozicioniramo kao pokretačka snaga revolucije obnovljivih izvora energije u regionu, pružajući investitorima jedinstvene prilike da doprinesu i imaju koristi od prelaska na čistu energiju“, izjavio je Viken povodom prodaje.

(Beta)