Otvarate prozore po najvećoj vrućini, evo šta kažu stručnjaci

Mnogi ljudi instinktivno otvaraju prozore da bi se rashladili tokom vrućeg vremena, ali stručnjaci upozoravaju da to često ima suprotan efekat. Ključ nije u tome da li su prozori otvoreni ili zatvoreni, već kakva je temperatura napolju u poređenju sa unutrašnjošću kuće i u koje doba dana provetravate sobe.

Sve zavisi od temperature. Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) savetuje da se tokom vrelih dana zavese i roletne drže spuštenim, posebno u prostorijama izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti.

Takođe se preporučuje piti dovoljno tečnosti, izbegavati alkohol, kloniti se sunca između 11 i 15 časova i odložiti fizičku aktivnost do hladnijeg dela dana.

Profesor Amin Al-Habaibeh, stručnjak za prenos toplote u zgradama na Univerzitetu Notingem Trent, objasnio je za Independent da je cilj sprečiti ulazak toplote u dom.

„Sve se svodi na prenos toplote. Tokom vrućeg vremena, moramo smanjiti zagrevanje unutrašnjosti zgrade. Toplota obično dolazi iz dva izvora – sunčevog zračenja i toplog vazduha“, rekao je on.

Dodao je da je takođe važno izbegavati efekat staklene bašte, koji može dodatno povećati temperaturu u prostoriji.

„Ako imate zimsku baštu, važno je da držite prozore otvorene tokom dana i, ako je moguće, odvojite je od ostatka kuće kako biste smanjili prenos toplote. Takođe je važno držati zavese zatvorene tokom dana kako biste smanjili zagrevanje prostorije usled sunčeve svetlosti“, istakao je on.

Kada je reč o prozorima, kaže da ne postoji jedno pravilo za sve situacije.

„Ukratko, prozore treba otvoriti kada temperatura u kući postane viša od spoljašnje temperature. U suprotnom, bolje je držati ih zatvorenim“, objasnio je on, piše tportal.

Psiholog i stručnjak za san Lindzi Brauning se slaže.

„Kada je napolju veoma vruće, generalno je bolje držati prozore zatvorene tokom dana jer ne želite da vruć vazduh napolju dodatno zagreva prostoriju. Ali nakon zalaska sunca, spoljašnji vazduh počinje da se hladi“, rekla je ona, dodajući da je u tom trenutku dobra ideja otvoriti prozore kako bi svež vazduh ušao u prostoriju, ohladio je i obezbedio potrebnu cirkulaciju vazduha.

Brauning takođe savetuje da se sobe zamrzavaju tokom dana kako bi se sprečilo njihovo dodatno zagrevanje.

Slične preporuke imaju i od NHS Property Services. Tamo savetuju spuštanje roletni i zavesa u sobama okrenutim ka suncu, otvaranje prozora na osenčenoj strani zgrade i zatvaranje onih koji su izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti.

Ako koristite klima uređaj, preporučuje se da prozore držite zatvorenim kako bi se hladan vazduh efikasno zadržavao i cirkulisao po celom prostoru.

(Penzioneri)