Krađa na pruzi Pančevo–Vojlovica: Demolirali elektromrežu i odneli više od tone tegova

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv Đ.N. (2000) iz Pančeva i M.J. (2004) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da su u vremenskom periodu od 15.2.2024. godine do 30.3.2024. godine, u Pančevu, izvršili produženo krivično delo Teška krađa u saizvršilaštvu, navodi se u saopštenju.

Okrivljenima se stavlja na teret da su u više navrata, na otvorenoj pruzi Pančevo-Vojlovica, demolirali i oduzeli 51 betonski teg za zatezanje kontaktne elektromreže, ukupne težine 1.275 kilograma, koji predstavljaju deo sistema železničke infrastrukture, a koji su bili u vlasništvu „Infrastruktura železnice Srbije“AD, sa namerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a posebno način izvršenja krivičnog dela, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom Đ.N. izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i tri meseca, a okrivljenom M.J. kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva meseca.

(Pančevac)