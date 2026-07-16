Kačarevački brend: Slanina koja nema sezonu
14:00
16.07.2026
KAČAREVO – Dok većina ljudi tokom letnjih dana bira laganije obroke, u Kačarevu jedno pitanje gotovo da nema dilemu – ima li slanina svoje godišnje doba? U mestu koje je širom regiona poznato po Slaninijadi, odgovor se ne traži u kalendaru, već u tradiciji, prenosi RTV.
Na prvi pogled reklo bi se da visoke temperature i slanina ne idu zajedno. Ipak, u Kačarevu kažu da se dobre navike ne menjaju sa godišnjim dobima. Leti se možda jede u manjim količinama, ali sa istim zadovoljstvom.
Zbog velike potražnje proizvođači i tokom leta nastavljaju posao istim tempom, vodeći računa da svaki komad zadrži prepoznatljiv kvalitet.
Posebno mesto zauzima slanina od mangulice. Njena proizvodnja zahteva mnogo strpljenja, a kvalitet potvrđuju i brojne nagrade sa Slaninijade, koje iz godine u godinu završavaju u rukama iskusnih proizvođača.
Za mnoge je slanina samo specijalitet, za Kačarevce deo identiteta. Uz domaći hleb, paradajz i luk, i usred leta pronalazi svoje mesto na trpezi.
(RTV)