Kačarevački brend: Slanina koja nema sezonu

KAČAREVO – Dok većina ljudi tokom letnjih dana bira laganije obroke, u Kačarevu jedno pitanje gotovo da nema dilemu – ima li slanina svoje godišnje doba? U mestu koje je širom regiona poznato po Slaninijadi, odgovor se ne traži u kalendaru, već u tradiciji, prenosi RTV.

Na prvi pogled reklo bi se da visoke temperature i slanina ne idu zajedno. Ipak, u Kačarevu kažu da se dobre navike ne menjaju sa godišnjim dobima. Leti se možda jede u manjim količinama, ali sa istim zadovoljstvom.

Zbog velike potražnje proizvođači i tokom leta nastavljaju posao istim tempom, vodeći računa da svaki komad zadrži prepoznatljiv kvalitet.

„Kod nas je stvarno velika potražnja, naročito u Vojvodini. Dosta slanine smo prodali, iako su visoke temperature“, kaže Dušan Kondić, poljoprivrednik iz Kačareva.

Posebno mesto zauzima slanina od mangulice. Njena proizvodnja zahteva mnogo strpljenja, a kvalitet potvrđuju i brojne nagrade sa Slaninijade, koje iz godine u godinu završavaju u rukama iskusnih proizvođača.

„Ukusna je i topi se u ustima. Svinje se hrane zdravom hranom, tako da i kvalitet slanine mora biti dobar. Svake godine se takmičimo na Slaninijadi i osvajamo nagrade za najbolju i najkvalitetniju slaninu“, dodaje Kondić.

Za mnoge je slanina samo specijalitet, za Kačarevce deo identiteta. Uz domaći hleb, paradajz i luk, i usred leta pronalazi svoje mesto na trpezi.

(RTV)