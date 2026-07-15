OJT Pančevo: Optužni predlog protiv muškarca iz Opova zbog droge

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo JE Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv D.E. (2004) iz Opova, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 5.10.2024. godine, oko 00.01 časova, u Opovu, kod sebe držao opojnu drogu marihuanu u ukupnoj količini od 0,51 grama, koja je pronađena umotana u novčanici.

U podnetom optužnom predlogu tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog D.E. oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanja predmeta.

(Pančevac)