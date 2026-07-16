Podignuta optužnica protiv mladića iz Kačareva: Napao policajca i lažirao dokumenta

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu pritvorsku optužnicu protiv R.L. (1998) iz Kačareva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i krivično delo Falsifikovanje isprave, navod se u saopštenju.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 16.5.2026. godine, oko 22.30 časova, u Pančevu, upravljao velikom brzinom putničkim motornim vozilom marke „BMW X6“ na kojem su bile postavljene nepripadajuće registarske tablice, te se prilikom postupanja policijskih službenika i davanja znaka za zaustavljanje i kontrolu istog, oglušio o izdato naređenje i putničkim motornim vozilom udario policijskog službenika oštećenog D.S. ( 2001) iz Starčeva koji je pokušao da ga zaustavi na koji način mu je zadao telesne povrede prelazeći vozilom preko levog stopala i nakon toga se udaljio sa lica mesta, odnosno pobegao.

Okrivljeni je nakon učinjenog krivičnog dela lišen slobode, te mu je od strane Osnovnog suda u Pančevu određen pritvor zbog postojanja opasnosti od bekstva kao i osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo, a čije produženje tužilaštvo traži i nakon podizanja optužnice.

Tužilaštvo ukazuje da je za krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 Krivičnog zakonika, zaprećena kazna zatvora u trajanju od tri do deset godina, što predstavlja nedvosmislenu poruku o strogosti kaznene politike i ozbiljnosti ovakvih krivičnih dela.

Takođe se poručuje da svako ko napadne službeno lice, pokuša da izbegne odgovornost ili svojim bahatim i protivpravnim ponašanjem ugrozi bezbednost građana i rad državnih organa biti procesuiran, jer je dosledna primena zakona jedini način zaštite javnog poretka i odvraćanja od vršenja ovakvih krivičnih dela.

(Pančevac)