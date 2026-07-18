Tragedija u Starčevu: Eksplozija u dvorištu, ima poginulih

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U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
01:15
18.07.2026
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
U dvorištu porodične kuće u Starčevu večeras je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe zadobile povrede.
Povređeni su hitno prevezeni i hospitalizovani u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Policijski službenici su odmah obezbedili mesto događaja.
Uviđaj je u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja ove eksplozivne naprave.
(Pančevac)
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
01:15
18.07.2026
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
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18.07.2026
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
22:09
17.07.2026
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
20:00
17.07.2026
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
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17.07.2026
U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
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U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
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U dvorištu porodične kuće aktivirana je bomba, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe povređene.
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