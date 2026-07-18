Eksplozija bombe u Starčevu: Preminuo još jedan muškarac

Jedan od dvojice povređenih muškaraca preminuo je nakon jučerašnje eksplozije bombe u dvorištu u Starčevu, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Pančevu.

Jedan od dvojice povređenih muškaraca preminuo je nakon jučerašnje eksplozije bombe u dvorištu u Starčevu, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Pančevu.

Više javno tužilaštvo u Pančevu objavilo je saopštenje da postupa povodom događaja od petka, 17. jula, u kojem je u večernjim časovima u kući u Starčevu, u Ulici proletnja, aktivirano eksplozivno sredstvo.

U navedenom događaju je poginuo D.P. (31) iz Banatskog Brestovca, dok su A.F. (40) i P.V. (35), obojica iz Starčeva, zadobili teške telesne povrede i zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi.

Iz tužilaštva su kazali da je A.F. preminuo danas.

Tužilaštvo je u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu obavilo uviđaj, naložilo potrebna veštačenja i preduzima druge radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

(Pančevac)