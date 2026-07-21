Motociklista u Pančevu vozio bez kacige, pod dejstvom alkohola i kokaina

Saobraćajna policija, koja kontroliše saobraćaj motociklima presretačima, zaustavila je u Pančevu vozača motocikla (29) bez zaštitne kacige i utvrdila da je bio pod dejstvom kokaina i alkohola.

Nakon što je zaustavljen, izvršena je kontrola koja je pokazala da je imao 0,61 promila alkohola i kokain u organizmu, kao i da na motociklu nije postavljena registraciona nalepnica, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) na društvenoj mreži Instagram.

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Vozač je uhapšen i zadržan, a protiv njega su odnete prekršajne prijave.

Iz MUP-a navode da je da je od početka jula otrkiveno 174 prekršaja vozača motocikala, najviše zbog nenošenja kacige – 47, nepropisno postavljenih registraskih tablica – 26 i upravljanja bez odgovarajuće kategorije vozačke dozvole – 19.

(Pančevac)