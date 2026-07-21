Optužnica protiv meštanke Padine: Pijana pretila ubistvom i lomila vrata

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv A.Š. (1972) iz Padine, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

Okrivljenoj se stavlja na teret da je dana 6.11.2025. godine, oko 00.30 časova, u Padini, pod dejstvom alkohola, ugrozila sigurnost više lica, tako što je došla do porodične kuće oštećenih, pri čemu je pajserom nasilno udarala po ulaznim vratim i tom prilikom razbila deo ulaznih vrata, nakon čega je oštećenima uputila pretnje da će ih ubiti, čime je kod njih izazvala strah i osećaj ugroženosti za sopstvenu bezbednost.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenoj A.Š. izrekne uslovnu osudu kojom bi joj utvrdio kaznu zatvora u trajanju od pet meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljena u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo, kao i mere bezbednosti Obavezno lečenje alkoholičara i Zabrana približavanja i komunikacije oštećenima.