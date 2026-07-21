Napad na suprugu i ćerku: Predložena kazna zatvora i lečenje

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv V.R. (1973) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 24.4.2026. godine, u porodičnom stanu u Pančevu, u stanju alkoholisanosti, sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,91 promila, fizički nasrnuo na svoju suprugu, oštećenu Z.R. ( 1975) i ćerku, oštećenu J.R. (2007), vređao ih, gurao i držao jednu od oštećenih, kojom prilikom je jednoj oštećenoj naneo lake telesne povrede, a kod obe izazvao osećaj straha i uznemirenosti.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom V.R. izrekne kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci, kao i da mu izrekne meru bezbednosti obavezno lečenje alkoholičara.