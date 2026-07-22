Optužni predlog protiv muškarca iz Debeljače zbog pretnji sekirom

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv U.B. (1962) iz Debeljače, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 8.3.2024. godine, u Debeljači, došao do porodične kuće oštećenog M.P. (1990) iz Debeljače, gde je, držeći sekiru u ruci, oštećenom uputio pretnje usmerene na napad na njegov život i telo, kao i na život i telo njemu bliskih lica, čime je kod oštećenog izazvao osećaj straha i ugroženosti.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog U.B. oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora u trajanju od deset meseci.

(Pančevac)