Optužen muškarac iz Uzdina koji se lažno predstavljao kao lekar i uzimao novac za opremu

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv S.A. (1992) iz Uzdina, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Prevara.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 18. do 25.7.2025. godine, na području Pančeva i Banatskog Novog Sela, lažno se predstavljajući kao lekar i načelnik službe za ortopediju Opšte bolnice Pančevo, doveo i održavao u zabludi oštećenog S.M. (1953) iz Banatskog Novog Sela, uverivši ga da će, uz određene novčane uplate, obezbediti neophodnu medicinsku opremu za suprugu oštećenog u vidu dekubit opreme i posredovati u isplati odštete u iznosu od 500.000,00 dinara od socijalnog osiguranja, čime je oštećenog naveo da mu preda ukupno 120.000,00 dinara, koji iznos je okrivljeni pribavio kao protivpravnu imovinsku korist.

Imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja, a naročito način izvršenja krivičnog dela, stepen društvene opasnosti, kao i okolnosti pod kojima je delo učinjeno, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu predložilo je da sud okrivljenog S.A. oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i deset meseci, kao i na novčanu kaznu u iznosu od 50.000,00 dinara, smatrajući da će se upravo takvom krivičnom sankcijom u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja propisana zakonom.

(Pančevac)