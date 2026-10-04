Lek protiv stresa i demencije: Čitanje knjiga drastično čuva mozak

Osobe koje često čitaju knjige iz ličnog zadovoljstva uživaju u znatno boljem mentalnom blagostanju, imaju razvijeniju empatiju i drastično manji rizik od obolevanja od demencije i Alchajmerove bolesti. Prema novom, sveobuhvatnom uvodniku objavljenom u prestižnom naučnom časopisu „Psychological Medicine“, čitanje se pokazalo kao jedno od najmoćnijih sredstava za očuvanje kognitivnog zdravlja i mentalne stabilnosti tokom starenja.

Istraživači sa renomiranog Univerziteta u Kembridžu i organizacije The Queen’s Reading Room objedinili su rezultate brojnih dugogodišnjih anketa, studija i snimaka mozga, kreirajući jasnu sliku o benefitima pisane reči na ljudsku psihologiju.

Knjiga pruža veću utohu od tople kupke i čaše vina

Jedna od analiziranih anketa, sprovedena na uzorku od preko 4.000 odraslih osoba, pokazala je da 38 odsto ispitanika navodi čitanje kao svoj omiljeni način za opuštanje. Zanimljivo je da čak 35 procenata ljudi utehu traži upravo u knjigama, što je znatno veći procenat u odnosu na one koji se opuštaju uz čašu vina (31 odsto) ili toplu kupku (svega 10 odsto).

Pored opuštanja, čitanje direktno utiče na razvoj socijalne inteligencije:

Razumevanje tuđih osećanja: Gotovo dve trećine čitalaca izjavilo je da im knjige pomažu da bolje razumeju emocije drugih, dok je među nečitaocima taj procenat manji od polovine.

Otvorenost uma: Oko 50 odsto ljubitelja knjiga istaklo je da su zahvaljujući čitanju otvoreniji prema idejama i uverenjima koja se razlikuju od njihovih ličnih.

Smanjenje usamljenosti: U anketama čitalačkih klubova, tri četvrtine ispitanika potvrdilo je da im je čitanje poboljšalo opšte blagostanje, a 40 odsto njih se oseća povezanije sa drugim ljudima.

Moćan štit protiv demencije i Alchajmerove bolesti

Najvažniji doprinos ovog naučnog pregleda ogleda se u podacima o zdravstvenoj zaštiti mozga kod starijih osoba. Dugogodišnje studije otkrivaju neverovatne procente zaštite koje pruža redovno čitanje novina, časopisa i knjiga:

33% manji rizik od Alchajmerove bolesti: Pokazala je studija koja je tokom četiri i po godine pratila 801 osobu staru 65 i više godina.

35% manji rizik od demencije: Rezultat je petogodišnjeg praćenja 469 osoba starijih od 75 godina.

Takođe, velika studija koja je pratila skoro 2.000 odraslih osoba starijih od 64 godine tokom dugih 14 godina, potvrdila je da strastveni čitaoci imaju znatno sporije slabljenje kognitivnih sposobnosti, i to potpuno nezavisno od njihovog nivoa obrazovanja. Naučnici zaključuju da redovno čitanje deluje kao svojevrsni trening za mozak, stvarajući kognitivne rezerve koje uspešno prkose starenju i neurodegenerativnim procesima.

(HRT)