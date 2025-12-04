Horoskop za 4. novembra za sve znake zodijaka: Saznajte šta vam zvezde poručuju

Ovan

Posao: Budite uporni i istrajni u nastojanju da odrađujete obaveze na svoj već proveren način, a moguće je i pokretanje novog posla ili projekta.

Ljubav: Imaćete dovoljno vremena i pozitivne energije da se posvetite nekoj opuštenoj varijanti i uživate sa vašom voljenom osobom.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

Bik

Posao: Neka vas ne uplaši pojačan obim obaveza danas, sve ćete uspeti da završite na vreme. Morate biti sugestivniji kada nešto objašnjavate i prezentujete.

Ljubav: Veći deo ovog četvrtka trebaće vam dosta razumevanja za želje i potrebe druge strane u sferi ljubavi.

Zdravlje: Moguće stomačne tegobe.

Blizanci

Posao: Komunikacija sa nadređenima i saradnicima biće za vas naporna i spora od samog starta. Ne predajte se, budite uporni.

Ljubav: Današnji planovi će vam uglavnom biti usmereni na kućnu varijantu, što i nije tako loše.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Rak

Posao: Solidan tempo i korektna saradnja trebalo bi da omoguće zadovoljavajuće rezultate većini Rakova. Naziru se i neki novi vidovi saradnje u budućem periodu ili promene u karijeri.

Ljubav: Nemojte se iznenaditi ako dobijete potvrdu da je neko već duže vreme vrlo zainteresovan za bolje upoznavanje. Ne žurite, pustite da sve ide svojim tokom.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Lav

Posao: Dosta zahtevan i naporan radni dan je pred većinom Lavova. Imaćete dovoljno elana i motivacije da konačno neke dugo planirane poslove i pokrenete.

Ljubav: Svi vidovi okupljanja i druženja sa prijateljima vam prijaju ovih dana, zato nemate mnogo šta da razmišljate gde ćete i šta ćete.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Ukoliko sarađujete sa strancima, mogli bi biti zainteresovani da vas uključe u svoje projekte, pa bi vredelo potruditi se u ovom segmentu. Samo napred.

Ljubav: Prijao bi vam odmor, neko putovanje. Potrebno vam je opuštanje.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Sasvim korektan poslovni dan očekuje tipične Vage, naročito ako su ušle u neke nove poslovne poduhvate.

Ljubav: Danas vas na ljubavnom planu mogu dočekati neki ozbiljni razgovori, pa se očekuju i konkretni odgovori sa vaše strane.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Škorpija

Posao: Vrlo dobar dan u najavi je pred Škorpijama. Lako stupate u kontakt sa osobama koje su vam poslovno bitne a možete pokrenuti i neke potpuno nove saradnje i to sa inostranstvom. Samo napred.

Ljubav: Dozvolite da vam partner da neke predloge za druženje, izlaske. Na vama je da se opustite i uživate.

Zdravlje: Moguće kardiovaskularne tegobe.

Strelac

Posao: Nemojte pridavati preterano važnosti mišljenju radne okoline, držite se svog kursa i završićete sve kako ste isplanirali.

Ljubav: Organizujte neko druženje sa zajedničkim prijateljima, izađite na neko lepo mesto i uživajte.

Zdravlje: Moguće reumatske tegobe.

Jarac

Posao: Moguća je konkretizacija vama veoma važnog dogovora koji dosta obećava. Samo napred.

Ljubav: Potrudite se da nečim lepim iznenadite dragu osobu, povoljne su okolnosti da unapredite vaš odnos i podignete na viši nivo. Uživajte u svakom provedenom trenutku zajedno.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Stvari idu onako kako idu, a vi ih možete pogurati u još boljem smeru na svoj jedinstven i nadasve originalan način.

Ljubav: Slobodne Vodolije, ne zadržavajte u sebi ono što osećate jer ljubav vam se približava.

Zdravlje: Fizički umor.

Ribe

Posao: Nešto sporiji radni ritam pratiće i danas Ribe. Ipak realno je da većinu najvažnijih obaveza uspešno privedete kraju.

Ljubav: Vaša draga osoba zahteva više pažnje i posvećenosti, pokušajte da joj ugodite imate dovoljno razloga.

Zdravlje: Osetljivost urinarnog trakta.

(astroputnik)