Bela Crkva: Širokom ponudom odoleli izazovima

Topli dani koji su obeležili minulo leto u Beloj Crkvi, uprkos brojnim izazovima sa kojima su se domaćini susretali, privukli su i ove godine veliki broj turista, o čemu svedoče i reči vd direktorke Turističke organizacije Bela Crkva, Milene Živanović, piše novosadski portal Dnevnik.

– Najpopularnije plaže na Gradskom jezeru, Vračevgajskom jezeru, Šljunkarinom jezeru bile su pune kupača naročito u danima vikenda. Naše plaže infrastrukturno su opremljene, ali postoje i neuređene plaže, prvenstveno na Šaranskom jezeru, koje više privlače ljubitelje mirnijeg odmora. Pored plaža, tu su i biciklističke staze, kupališta na reci Neri i reci Karaš čuvenoj po plaži Gat i slapovima, a u neposrednoj blizini nalazi se i mini zološki vrt i muzej drvenih skulptura na otvorenom. Ljubitelji ribljih specijaliteta uživali su u Staroj Palanci, na obali Dunava.

Posebno je važno istaći da je, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, obezbeđena spasilačka služba na Gradskom, Vračevgajskom i Šljunkarinom jezeru. Bela Crkva, kaže Živanović, popularna je i po svojim kampovima od kojih se jedan nalazi na Glavnom gradskom jezeru, a dva su na Vračevgajskom jezeru.

– Ovaj vid turizma sve je popularniji, kako kod nas tako i u svetu i zato očekujemo da će uticati na proširenje turističke sezone. Bogata priroda i obilje vode primarno privlače turiste, ali pored toga pokazali su zainteresovanost i za staro gradsko jezgro kao i za brojne sadržaje koji se održavaju tokom sezone.

Posebno mesto u turističkoj ponudi zauzima Belocrkvanski karneval, najstariji a ujedno i najautentičniji karneval u Srbiji.

– Karneval je i ove godine tradicionalno održan poslednje nedelje u junu, a karakterisao ga je veliki broj učesnika iz zemlje i regiona, kao i bogat kulturni i zabavni progam, prilagođen svim generacijama. U dane vikenda nastupaju popularni izvođači, a centralni deo priredbe je karnevalska povorka sa dvadesetak grupa i eksponata, koje su kreirali učenici naših škola, u saradnji sa svojim profesorima. Na taj način prenosimo na nove generacije i ljubav prema karnevalu i duh tradicije, uvažavajući nove ideje i savremene tendencije. Bela Crkva je duže od deset godina član FECC-a, međunarodnog udruženja karnevalskih gradova.

Radi lakšeg i bržeg obilaska bitnih lokacija, Opština Bela Crkva obezbedila je turistički vozić, a vožnja je besplatna. Sam vozić atrakcija je za sebe, posebno najmlađim putnicima.

Milena Živanović ukazuje na to da je posećenost Bele Crkve u direktnoj je vezi sa novopodnetnim zahtevima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

– Ove podatke pratimo preko aplikacije e- turist i značajni su nam za planiranje programa narednih godina. U poslednje tri godine broj turista je u konstantnom je porastu. Sa oko 90 procenata i dalje su dominantni domaći turisti, a iz kategorije stranih gostiju najbrojniji su gosti iz susedne Republike Rumunije – ističe Živanović.

Požar nije ugrozio turiste Pošto je Bela Crkva u blizini Deliblatske peščare u kojoj je krajem jula izbio požar, Turističku organizaciju kontaktirali su zainteresovani turisti koji, pre svega, u ovaj kraj dolaze zbog bogate prirode, te su se interesovali za prohodnost puteva i udaljenost plaža i kampova od same peščare. Bela Crkva je bila otvorena za turiste i tokom sezone požara, jer požar nije predstavljao neposrednu opasnost po bezbednost Bele Crkve, a samim tim i bezbednost gostiju, potvrdila je Milena Živanović.

Turistička organizacija kao i druge organizacije i udruženja spremaju i dodatne sadržaje za posetioce. Tako su tokom jula i avgusta svakog vikenda organizovali „Leto u parku“, uz nastupe lokalnih izvođača. Imali su i dan namenjen deci, kada su dovodili animatore i organzovali dečije predstave u sali Centra za kulturu.

(Dnevnik)