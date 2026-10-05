Škole iz Vršca i Dete se spajaju: Nove šanse za đake

Direktor Poljoprivredne škole „Vršac“ Srđan Kliska, zajedno sa članom Gradskog veća Grada Vršca zaduženim za prosvetu dr Trajanom Kačinom, boravio je u Deti gradu u Rumuniji, gde je održan radni sastanak sa gradonačelnikom Dete Petruom Romanom i direktorkom Liceja tehnološkog „Sf. Nicolae“ Ioanom Miloș.

Tema sastanka bila je mogućnost uspostavljanja strateške saradnje u oblasti obrazovanja, sa posebnim akcentom na pripremu i realizaciju budućih evropskih projekata.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima da se kroz zajedničko delovanje dve obrazovne ustanove unaprede postojeći uslovi, otvore nove mogućnosti za učenike i nastavnike i razviju projekti usmereni ka evropskim konkursima u obrazovanju.

Poseban značaj saradnji daje činjenica da se radi o školama iz susednih gradova koje imaju mogućnost da svoje potencijale povežu kroz zajedničke inicijative i projekte.

Na sastanku je postignut dogovor o nastavku i intenziviranju dijaloga, kao i o održavanju novih sastanaka u najskorije vreme. Kao jedan od narednih koraka predviđeno je i potpisivanje ugovora o saradnji između dve škole, kojim bi se definisali konkretni pravci buduće saradnje.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka povezivanju obrazovnih institucija Vršca i Dete i stvaranju novih mogućnosti za učenike i nastavnike kroz zajedničke obrazovne i evropske projekte.

(Pančevac/S.L)